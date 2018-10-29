Сурат: с сайта ГУП по организации продаж госимущества

Государственный комитет по инвестициям и управлению Госимуществом выставляет на аукцион часть зданий и сооружений санатория «Оби Гарм».

Торги пройдут 2 ноября этого года, начальная сумма продажи составляет 500 тысяч сомони, говорится в объявлении на сайте ГУП по организации продаж государственного имущества.

Санаторий Оби Гарм расположен в 100 километрах к востоку от города Душанбе вдоль левого берега небольшой горной речки «Оби-Элок» (приток реки Вахш).

На базе одного из этих источников горячей минеральной воды расположен и действует курорт «Оби Гарм» на территории района Рогун.

Изучение физических и климатических свойств воды Обигармских источников начались в 1931 году.

Минеральная вода — слабоминерализированная, щелочная, кремнистая. По составу имеет сходство с минеральной водой Ходжа Оби Гарма, однако содержание радона и сероводорода в несколько раз больше. Имеет сходство с водой курорта «Цхальтута» в Грузии. Температура воды от 40 до 48 градусов.

Санаторий «Оби Гарм» расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря и имеет хорошие климатические условия для лечения различных заболеваний.

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