Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не станет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда истечет четвертый срок ее полномочий во главе правительства.

Меркель также решила покинуть пост главы «Христианско-демократического союза Германии» (ХДС). Она не будет участвовать в партийных выборах, которые пройдут в декабре 2018 года, передает Медуза.

Меркель выразила разочарование по поводу результатов выборов в федеральной земле Гессен, где ХДС победил, но выступил значительно хуже, чем на предыдущих выборах.

«ХДС не сумел убедить избирателей», - сказала Меркель, выступая на пресс-конференции.

Ангела Меркель возглавила ХДС в апреле 2000 года. Должность канцлера она заняла в ноябре 2005 года, став первой женщиной на этом посту в истории Германии.

Партия ХДС накануне победила на выборах в региональный парламент в немецкой федеральной земле Гессен, однако получилана 11,3% голосов меньше, чем на прошлых выборах в 2013 году.

Рейтинг ХДС упал до рекордно низкого уровня. Согласно результатам опроса, проведенного в октябре, за партию готовы проголосовать 26% избирателей.

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