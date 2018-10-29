В четвертьфинальном матче чемпионата Азии-2018 среди молодежных сборных до 19 лет сборная Таджикистана уступила команде Южной Кореи со счетом 0:1.
В индонезийском городе Бекаси сегодня, 29 октября состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Азии-2018 между молодежными сборными Южной Кореи и Таджикистана.
Встреча, в которой решалась судьба обладателя путевки на чемпионат мира 2019 года в Польше, прошла в упорной борьбе.
Гол, забитый на 44-й минуте игры Чон Сэ Чжином, оказался единственным и принес победу южнокорейской команде.
Сборная Южной Кореи вышла в полуфинал, где встречается со сборной Катара, победившей Таиланд со счетом 7:3.
Напомним, четыре лучшие команды чемпионата Азии-2018 в Индонезии получат путевки на молодежный чемпионат мира (U-20), который в мае следующего года пройдет в Польше.
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Народ3
Конечно после того что по ТВ Таджикистана им пожелали "Толеъ мададгоратон бод" вместо "Худо мададгоратон бод" этого и стоило ожидать.
Националист3
Что и следовало ожидать.Эргашеву пора в Регар.