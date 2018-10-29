Эти советы помогут вам спасти чужую или даже свою жизнь. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.
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Эти советы помогут вам спасти чужую или даже свою жизнь. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.
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...народный совет1
Самая первая помощь до приезда врача это-с чистой стирилизованной иголкой, воткнуть иголку в палцы рук-ног и в мягкую область уши, чтоб артериальная давления не повысылась в области головы. Таким путем 90 процентов из 100 можно избежать инсульт. Инсульт-это кровоизлияние в мозг или инфаркт мозга.