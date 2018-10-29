Общественная организация «Независимый центр по защите прав человека» 24, 25 и 27 октября в Душанбе провела семинар на тему «Вынужденное выселение в Таджикистане».

Мероприятие было проведено совместно с Союзом адвокатов Республики Таджикистан. В нем приняли участие более 50 адвокатов из Душанбе, Согдийской областей, ГБАО и районов республиканского подчинения.

Целью мероприятия было повышение квалификации адвокатов в сфере права на достаточное жилье.

Участникам семинара были раскрыты понятия «вынужденного выселения», защита от вынужденных выселений согласно международным и национальным стандартам защиты прав человека, а также законодательные гарантии, имеющие социальную значимость, в связи с возросшим количеством обращений граждан и судебных дел об их выселении из занимаемых жилых помещений.

В качестве экспертов выступили представители Независимого центра по защите прав человека - юристы Шоира Давлатова, Гулгуна Шозодаева и Абдурахмон Шарипов и Центра повышения квалификации адвокатов при Союзе адвокатов РТ, практикующие адвокаты Фозил Окилов, Зайдулло Давлатеров и Наврузшо Назаров.

Как сообщил глава Союза адвокатов Таджикистана Саидбек Нуриддинов, вопрос вынужденного выселения и правоприменительной практики является очень актуальной темой для Таджикистана.

«В связи с этим, Союз адвокатов РТ совместно с ОО «Независимый центр по защите прав человека» и провели серию обучающих семинаров для адвокатов. Выселение является правовым понятием. Зачастую, на практике понятие «выселение» чаще употребляется, как порядок принудительного освобождения жилья. Сейчас множество дел по вынужденному выселению доходит до суда и выступления экспертов по данному вопросу будут полезны для правоприменительной практики адвокатов и правозащитников», - сказал он.

Юристы Независимого центра по защите прав человека отметили важность проведения совместного семинара, где со-тренерами выступали сами адвокаты, которые, как и правозащитники, зачастую в своей ежедневной практике сталкиваются с нарушением прав человека в области права на достаточное жильё.

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