Такая погода, по данным синоптиков Таджикистана, в столице продлится до завтрашнего утра.

«Ближе к полудню завтра, 30 октября, пройдёт кратковременный дождь. В среду, 31 октября, в Душанбе ожидается пасмурная дождливая погода», - сообщили в Гидрометцентре.

Пыльная (песчаная) буря — атмосферное явление в виде переноса большого количества пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое, высотой несколько метров, со значительным ухудшением горизонтальной видимости. При этом наблюдается подъём пыли в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории.

«Опасна такая погода для аллергиков и для тех, у кого имеются заболевания дыхательных путей, особенно, при бронхиальной астме», - сказал «АП» Тоджилло Олимов, ассистент кафедры заболеваний уха, горла и носа Института последипломного обучения сотрудников сферы здравоохранения.

Смог также представляет опасность для детей, пожилых людей и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (артериальной гипертонией, вегетососудистой дистонией, стенокардией).

«Такая погода может причиной головных болей, одышки, затруднения и даже остановки дыхания, вызывает воспаление слизистых оболочек глаз, носа и гортани. В целях профилактики следует промывать горло и нос физраствором и солевым раствором. Выходя на улицу обязательно необходимо использовать марлевую повязку. Маску лучше смачивать, - говорит Олимов.

Врач советует на период сильного смога людям с ослабленным здоровьем, как можно реже бывать на улице, окна в помещениях держать закрытыми, в жилых и рабочих помещениях задействовать устройства для увлажнения воздуха, снизить физические нагрузки (в том числе, сократить количество и продолжительность занятий спортом), употреблять как можно больше жидкости.

По его словам, также необходимо больше употреблять продукты, содержащие вещества-антиоксиданты - зеленые овощи, зелень, смородину, рыбу и оливковое масло.

Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями важно измерять артериальное давление не менее 2 раз в день, при устойчивой артериальной гипертензии - обратиться к врачу. Также в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. В качестве успокоительных и антистрессовых средств специалисты рекомендуют настойки валерианы и пустырника, а также отвары крапивы, ромашки, хмеля.

Между тем, комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана просит население быть осторожными при проведении полевых работ, а в горных местностях воздержаться от сбора дров и охоты в эти дни.

КЧС напоминает водителям и любителям альпинизма, горного авто-мото и велотуризма о том, что при движении в горной местности необходимо строго соблюдать технику безопасности, а также установленный интервал движения, так как сохраняется вероятность камнепадов.

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