Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что экс-глава Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Таджикистана Файзулло Гадоев был осужден к 28 годам лишения свободы заочно.

Бывший борец с наркотрафиком осужден за наркоторговлю Верховным судом Таджикистана, но находится в розыске, сообщил «АП» пресс-секретарь МВД РТ Умарджон Эмомали.

Он опроверг ранее распространенное сообщение о том, что Гадоев был задержан летом этого года в Узбекистане с крупной партией наркотиков, и передан таджикским правоохранителям.

«Он до сих пор числится в розыске, в который был объявлен более годаназад», - добавил Эмомали.

На сайте МВД РТ в субботу было распространено сообщение о том, что Верховный суд приговорил 59-летнего Файзулло Гадоева к 28 годам колонии строго режима с конфискацией имущества.

Он был осужден 15 октября по четырем статьям УК РТ. Однако в сообщении не указывалось, что приговор был вынесен заочно.

Позднее источник «АП» в силовом блоке правительства Таджикистана сообщил, что Гадоев был задержан с крупной партией наркотиков в начале лета текущего года в Узбекистане и передан таджикским властям.

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