Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев 19 октября запустили строительство первой на территории Центральной Азии атомной электростанции.
Какие минусы и плюсы может ждать Таджикистан от возведения этой махины?
Символическую кнопку главы двух стран нажали 19 октября в ташкентском «Узэкспоцентре», хотя АЭС планируется строить на территории богатой урановыми залежами Навоийской области.
Специалисты «Узатома» и «Росатома», наблюдавшие за церемонией в режиме видеоконференции, объявили о начале инженерных изысканий для выбора площадки строительства первой АЭС в Узбекистане, говорится в сообщении пресс-службы узбекского президента.
Строить узбекскую АЭС будет «Росатом», которым больше всего в мире возведено таких объектов как - 34 энергоблоков в 12 странах мира.
Пресс-служба президента Узбекистана отмечает, что АЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+» мощностью 1200 МВт каждый, которые являются самыми современными и безопасными. То есть, совокупная мощность станции будет составлять 2400 МВт.
«Атомная энергия является экологически чистой. АЭС не образуют вредный угарный газ. В результате запуска атомной электростанции будет достигнута экономия значительных объемов природного газа. Снизятся выбросы в атмосферу углекислого газа до 14 миллионов тонн, и оксидов азота на 36 тысяч тонн», - говорится в сообщении.
Отмечается, что при реализации проекта будут строго соблюдаться все международные требования к строительству АЭС.
Первый энергоблок станции будет сдан в эксплуатацию в 2028 году. Стоимость проекта ориентировочно составит $13 млрд., из них экспортные инвестиции российской стороны - $11,3 млрд.
Зачем Узбекистану АЭС?
В Узбекистане с каждым годом растет нехватка электроэнергии, так как растут и потребности на неё.
В 2006 году потребность в электроэнергии в Узбекистане составляла 49,3 млрд кВт.ч, к 2017 году она выросла до 60,7 млрд. кВт.ч, а к 2020 году, (по прогнозу) - до 71,8 млрд. кВт.ч.
Основу узбекской энергетической системы на данный момент составляют тепловые электростанции (ТЭС), где генерируется около 86% электроэнергии, производимой в республике, на ГЭС же приходится всего 14%.
Нехватку электроэнергии республика вынуждена частично покрыть за счет её импорта у соседей, в том числе у Таджикистана.
Таким образом, новое руководство Узбекистана посчитало, что закрыть дефицит полностью можно за счет строительства АЭС. Тем более Узбекистан богат залежами урановых руд. Страна занимает второе место по запасам урана среди стран СНГ.
Немаловажным аргументом в пользу строительства АЭС является также тот факт, что срок службы оборудования таких станций составляет до 50-60 лет, а ТЭС - 30-35 лет.
Таджикская энергия всё же потребуется?
С необходимостью для Узбекистана в строительстве АЭС полностью согласен академик Международной инженерной академии - Бахром Сироджев.
«Узбекистан на данный момент испытывает острый дефицит электроэнергии, который можно будет покрывать только возведением АЭС», - считает он.
По его словам, годовая выработка электроэнергии на предполагаемой АЭС после её запуска на полную мощность (2400 МВт) составит около 16 млрд. кВт.ч
«С учетом того, что коэффициент использования установленной мощности в атомной энергетике выше, чем в гидроэнергетике, узбекская АЭС будет вырабатывать электроэнергию почти на уровне Рогунской ГЭС (установленная мощность 3600 МВт)», - пояснил Сироджев.
Он отметил, что Таджикистан может ежегодно заработать примерно $50 млн., за счет поставок своей электроэнергии узбекским потребителям даже после запуска в соседней стране АЭС.
«Дело в том, что ГЭС, по сравнению с АЭС, являются более гибкими: нагрузку в зависимости от потребностей на ГЭС можно увеличивать и снизить, что не скажешь про АЭС. В связи с этим Таджикистан после запуска Рогунской ГЭС может улучшить качество подаваемой электроэнергии во время утреннего и вечернего пика в соседней стране», - сказал Сироджев.
Он подчеркнул, что такая практика существовала до конца нулевых годов, во время функционирования Единой электроэнергетической системы ЦА.
Конкурентом не будет
Специалисты отмечают, что вырабатываемая предполагаемой узбекской АЭС электроэнергия не сможет конкурировать на региональных рынках с таджикской электроэнергией, которая почти полностью производится на ГЭС.
«Себестоимость гидроэнергии намного ниже, чем себестоимость атомной энергии, - сказал «АП» эксперт по энергетическим вопросам Камолиддин Сироджиддинов. -
Соответственно, на рынках региона, скажем афганском рынке, узбекская электроэнергия не сможет конкурировать с таджикской, хотя бы потому, что последнюю можно будет предложить покупателю по более низкой стоимости».
«Единственный рынок, который может потерять Таджикистан после появления в Узбекистане атомных мощностей – это узбекский», - допускает эксперт.
Опасность АЭС пока ещё никто не отменял
Секретарь таджикского национального комитета по большим плотинам Хомидджон Орифов считает, что Узбекистану нужно было отказаться от идеи строительства на своей территории АЭС.
«Атомная энергетика очень опасна с точки зрения экологии. Неспроста многие страны мира стали отказываться от неё. В Казахстане несколько лет назад говорили о строительстве АЭС, но взвесив все «за» и «против», приняли правильное решение, отказавшись от неё», - сказал он.
Орифов отметил, что Узбекистан для обеспечения станции топливом будет разрабатывать собственные урановые месторождения в Навоийской области, которая расположена между Бухарой и Самаркандом.
«Куда потом будут девать радиоактивные отходы, как и где их будут хоронить, а если вдруг, не дай Бог, какая-та авария, тем более, строить планируется в сейсмоактивном регионе? То есть, существует много вопросов, на которые сложно ответить однозначно», - подчеркнул энергетик.
При этом он напомнил про серии катастрофических землетрясений, произошедших в 70-80 годов в городе Газли (Бухарская область), когда магнитуда землетрясений по шкале Рихтера достигала 8-9 баллов.
Кроме того, отметил энергетик, АЭС по истечению срока службы нужно будет снять с эксплуатации, то есть демонтировать её энергоблоки, как любой ядерный или радиационно опасный объект, и содержать в могильниках.
Назначенный срок службы российских АЭС составляет 30 лет, продолжительность дополнительного срока службы не более 30 лет.
Гидроэнергетические объекты, подчеркнул Орифов, можно реконструировать, модернизировать и использовать столетиями.
«Я думаю, можно было совместно с Таджикистаном осваивать огромные водно-энергетические ресурсы Зеравшанской реки. Ведь гидроэнергия является наиболее дешевой и экологически чистой энергией», - заключил таджикский энергетик.
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Абдурахмон2
Зато не продают акции АЭС добровольно принудительно ...
Sino2
Европейские страны (Германия, Бельгия) отказываются от атомных станций после аварий на Чернобыле и Фукусимы. Слишком дорого обходятся последствия таких аварий (сотни миллиардов долл) и не покрывают экономию, хотя они редки. Когда строили те станции, все тоже уверяли, что это безопасно. На деле оказалось, что нет. Также огромные проблемы с утилизацией топлива (необходимо где-то хранить и куда-то девать опасные отходы, и это тоже стоит недешево).
Поэтому, с точки зрения экологии, в нашей любимой Средней Азии с большой плотностью населения, возводить АЭС - нецелесообразно. Особенно, если учесть, что регион богат углеродными носителями (Каспий) и гидроресурсами. В общем, я искренне сожалею го таком шаге и надеюсь, что все-таки беда минует нас.
Socrat5
"узбекская АЭС будет вырабатывать электроэнергию почти на уровне Рогунской ГЭС". 2400 МВт - это не почти 3600 МВт.
said Socrat5
Это установленная мощность. А в статье говорится о выработке. 16 млрд будет производить узбекская АЭС и 17 млрд в среднем Рогунская ГЭС, т.е. примерно одинаково. Все будет зависеть от водности реки Вахш.
Читатель6
Хорошая, полезная информация. Жаль, что не указан объем текущего производства электроэнергии в Узбекистане. Если не ошибаюсь Узбекистан на текущий момент производит порядка 57 млрд. кВт-час электроэнергии в год. Хороший показатель ничего не скажешь!
А у нас в Таджикистане производится по объему как и 30 лет тому назад - порядка 18 млрд. кВт.час.
В любом случае, от будущей атомной электростанции будет польза и Таджикистану. Так, что всецело поддерживаем строительство АЭС в Узбекистане.
danunet Читатель3
Kakaya polza Tadjikistanu?
said Читатель5
Сейчас Узбекистан производит 61 млрд. кВт/час.
Не важно!!! Читатель5
Ну и у вас логика 18х3= 52 (это по количеству население если что)
Turan7
Узбекистану нужна и энергетика и ядерные технологии и ядерная медицина это все новый ступень развития страны, это означает международные силы доверили и уверены в Узбекистане что он способен и достоин таких наукоемких и высокотехнологичных отраслей что он все эты технологии будет использовать в правильное направление. Постепенное и уверенное развитие Узбекистана благополучно влияет и на соседей и региона в целом.
Patriot8
В городе бохтар ( курган тюбе) официально обьявлен ограничения света. Столько ГЭС у нас и все еще центр хатлонской области без света
Националист8
Россия опять ОБМАНЕТ .Как всегда,мы через это уже проходили.Вот Если Китай строил бы ,вот тогда ДА . Эти Если решили строить ,то строят.А Россия обманули Киргизов,Таджиков, Туркмен, Казахов теперь очередь за Узбеками.Каримов поэтому большие проекты России недоверял. "БАЛАБОЛЫ' потомучто.Так что Узбеки снимите "лапшу" с ушей.
Таджик8
Значить в Таджикистане еще лет 10 будет ограничения, пока узбеки не построят АЭС. А потом никто не купить и народу достанется 🤗 ура
Шер Таджик2
Потом через 10 лет потребность на электроэнергию в узбекистане увеличиться в 10 раз, вот тогда не какое аэс не поможет покрыть потребность и дальше будеть покупать из таджикистана