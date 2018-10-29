Жители Бохтара получат памятные призы от компании «МегаФон Таджикистан» за самые креативные фото. Главное условие – сделать их нужно возле арт-объекта «I love Bokhtar», который был подарен оператором городу в начале сентября. Фотоконкурс стартовал 21 октября и продлится до 11 ноября.

Арт-объект появился в центре Бохтара совсем недавно, но уже успел стать популярным местом встреч и туристической достопримечательностью. Каждый день здесь можно увидеть гостей города, делающих селфи, а по выходным сюда приезжают молодожены, чтобы запечатлеть незабываемый день своей жизни.

Компания «МегаФон Таджикистан» решила поддержать новую традицию и провести конкурс на самое креативное фото возле арт-объекта «I love Bokhtar». Чтобы стать его участником, нужно, прежде всего, сделать такую фотографию фотоаппаратом или смартфоном. Затем – подписаться на официальную страничку компании «МегаФон Таджикистан» - «megafontj» в «Instagram» и выложить фотографию у себя в профиле с хэштегами #megafontj и #ilovebokhtar.

Победители конкурса будут объявлены 12 ноября – на официальных страничках оператора в соцсетях. Автор самой креативной фотографии станет обладателем смартфона «Xiaomi Redmi S2», и еще два автора которые сделали наиболее яркие фотографии получат в подарок смартфон – «Samsung Galaxy J2 Prime». Так что если у вас пока нет фотографии на фоне новой городской достопримечательности – пора её сделать!