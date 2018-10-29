На фото изображены шесть мужчин, стоящих по колено в воде в арыке на хлопковом поле. Фото инцидента распространилось в соцсетях 27 октября. Оно вызвало широкое обсуждение со стороны пользователей, отмечает CA-NEWS (UZ).
Сам инцидент произошел 25 октября в Акурганском районе Ташобласти, сообщает Kun.uz. Поводом для странной акции, как отмечает издание, стало недовольство узбекского вице-премьера по поводу несвоевременного орошения полей.
Вице-премьер Узбекистана Зоир Мирзаев таким образом решил наказать шестерых чиновников, не обеспечивших полив пшеничных полей. Он заставил заместителя хокима Аккурганского района по сельскохозяйственным вопросам Шерзода Мурадова, главу области по сельскому и водному хозяйству Тохира Мирзакаримова, главу Аккурганского отделения по сельскому и водному хозяйству Шарофа Ахмедова, аксакала махалли «Озод» Закира Мусабекова, директора фермерского хозяйства «Мавлонбой» Зокира Мавлонова и директор фермерского хозяйства «Абдуносир Гулом» зайти в арык и простоять в воде в виде наказания.
На снимок обратило внимание министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана. Оно попросило очевидцев прислать данные о том, где и при каких обстоятельствах сделано фото.
Как пишет ИА Фергана, позднее в социальных сетях появилась фотография, на которой также изображены шестеро мужчин — теперь с камнями в руках. По данным Kun.uz, снимок также был сделан 25 октября, в Бекабадском районе Ташкентской области. В это время, как отмечают источники издания, в регионе находился вице-премьер Узбекистана Зоир Мирзаев.
По неофициальной версии, это стало наказанием за то, что люди не подготовили почву для посевов. Ранее, как сообщалось, вице-премьер Узбекистана выразил недовольство уровнем сельскохозяйственных работ в Бекабадском районе и показал камни, лежавшие на полях. Глава района тогда получил замечание.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Далер4
Просто нарушения прав человека.что они так боятся надо уволится с такой работы чем унижаться
Тахмина7
Дикость и неграмотность Это действие уже нарушение прав человека.
Националист8
Сколько коммунисты не пытались из узбеков "выбить " рабскую психологию НЕВЫШЛО у них это в крови.Бедный Мирзиеев хочет эту страну сделать "цивилизованной" врятли у Него получиться.Может (титульную нацию) поменять ,потом пойдёт.Хотя в этом вопросе ,Самаркандцы уже работают.
Samarqandiyon Националист4
Удалять!
Samarqandiyon Националист5
О чем ты нацист несчастный чистокровный потомок раб бача?не капать свои истории как курица
Samarqandiyon Националист5
Чё, ты о точиков говариш предки рабы?
Мира8
Смело!! Вечно не будет в этом кресле сидеть! Когда-нибудь станет старыс,немощным.....будет ходить и оглядываться...
gharib8
Землю есть не заставляли?
ДИКАРИ!
Ашаван9
Рабская сущность.....повсеместно в Средней Азии! Докажи что твой подчиненный виноват и оштрафуй! Ударь по карману! Но не унижай....придурок! Завтра твой подчиненный вспомнит как ты его унизил и отомстит.....козу тебе подставит....
Фаррух9
А при неудовлетворение в медицине он их заставит рожать или как? Средневековье. Не думаю, что Мирзиёев будет рад
гость10
ну хоть так)
Joseph11
Следующий шаг в этом направлении - это публичные телесные наказания.
Гражданин-Таджикистана11
А что идея отличная, надо и у нас так сделать.... а что бы мы до такого не дошли хотелось бы что бы все исполняли свою работу так как обязаны.
Sime11
Вот и такая работа Мирзияева по своему имиджу насмарку. ЭЭтот подходж у нас где не уважают человека в первую очередь. Попирают его честь и достоинство. Это в конце концов непрофессионально. Если они не справляются наказывать по правилам! ИЛи набирать компетентных. А наказав и унизив их так даете им в руки оружие так же поступать с их подчиненными те - со своими - те с женами и детьми.
Мира Sime8
Вы правы!!