В Душанбе в пятницу состоялся полуфинал модельного конкурса Face of Central Asia. На нем были отобраны претенденты, которые представят регион на международном фестивале Asia Model Festival в Южной Корее летом 2019 года.

Из 15 претендентов от Таджикистана победителем полуфинала стала 17-летняя Валерия Мороз.

Второе место заняла Екатерина Руденко из Кыргызстана, а третье - Камран Илесев, он тоже из Кыргызстана.

Награду корейских спонсоров Donghanmiso получила модель Ганжина Усмонова из Таджикистана, My Genome Box - Катарина Назарбаева из Казахстана, а от спонсора EDGC - Жахонгир Абдумаликов из Узбекистана.

Члены жюри конкурса, среди которых были 4 представителя Кореи, выбрали самых красивых и достойных претендентов на участие в конкурсе Asia Model Festival в Южной Корее, отмечают организаторы.

Победители конкурса поедут в Южную Корею, где по этому случаю Корейская ассоциация модельного бизнеса устраивает грандиозное шоу, более чем для 5000 зрителей. Церемония вручения наград транслируется в прямом эфире в 127 странах мира.

Наша фотолента о том, как проходил полуфинал международного модельного конкурсе Face of Asia, который впервые состоялся в Душанбе и был поддержан столичной мэрией.

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