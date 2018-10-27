В Душанбе сегодня открылся Международный фестиваль ремесла и моды "Диёри Хусн". Он проходит в столичном комплексе "Наврузгох" и продлится до 28 октября.

На фестиваль съехались около 60 дизайнеров и ремесленников из Узбекистана, Кыргызстана, Афганистана, Таджикистана.

Причем, Узбекистан представлен мастерами со всех регионов этой страны - Ташкента, Маргелана, Бойсуна, Навои, Самарканда и Бухары.

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На фестивале представлены работы ташентских и самаркандских дизайнеров из атласа и шелка, согдийские мастера представили одежду из тамбурной вышивки, есть на выставке изделия из верблюжьей шерсти - из Узбекистана, а также шубы, представленные дизайнерами из Афганистана и многое другое.

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