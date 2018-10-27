Количество иностранных заключенных в российских тюрьмах в первой половине 2018 года снизилось на 5,5%, сообщают СМИ со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ФСИН, в тюрьмах на территории РФ по состоянию на 1 июля 2018 года отбывали наказание 27 780 иностранцев. Большинство из них граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии, сообщает телеканал 360tv.ru.

Самым распространенным типом правонарушения являются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На них приходится 39% отбывающих наказание.

Далее по распространенности следуют убийство (12%), разбой (11%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (8%), изнасилование (6%), грабеж (5%). Причем около 90% преступлений, совершаемых иностранцами, относятся к категории тяжких и особо тяжких.

В Федерации мигрантов России снижение количества иностранцев в тюрьмах объяснили сокращением общего потока приезжающих в России. По словам президента федерации Вадима Коженова, в России стало меньше мигрантов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о росте террористической активности в Сибири, мол, виноваты в этом выходы из ЦА.

«Высока вероятность проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций», — отметил Патрушев. При этом он назвал одной из причин роста террористической угрозы — увеличение интенсивности трудовой миграции из стран Закавказья и Центральной Азии, сообщали российские СМИ.

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