Европейский Союз и Республика Таджикистан провели свой десятый диалог по правам человека в Душанбе 26 октября.

Встреча, как отмечается в распространенном сообщении предствительства Евросоюза в РТ, позволила провести открытый и откровенный обмен мнениями о ситуации с правами человека в Таджикистане.

В ходе диалога Европейский Союз приветствовал освобождение заключенного в тюрьму журналиста Хайрулло Мирсаидова и адвоката-правозащитника Шухрата Кудратова.

ЕС также выразил свою признательность за активную работу Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан Зарифа Ализода и призвал Таджикистан усилить независимость этого правозащитного учреждения.



Стороны согласились, что в области предотвращения пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы достигнут определенный прогресс, в частности, в сфере обеспечения правовых гарантий против применения пыток.

Тем не менее, ЕС призвал правительство Таджикистана предпринять более активные усилия по реализации этих правовых положений путем обеспечения тщательного и своевременного расследования случаев применения пыток, а также путем гарантирования предоставления надлежащей компенсации жертвам пыток, проведения независимого мониторинга мест лишения свободы.

ЕС поприветствовал положительные шаги, предпринятые в последние годы в деле продвижения гендерного равенства в Таджикистане. Стороны признали, что в этой сфере можно добиться большего и ЕС призвал таджикскую сторону внедрить эффективные механизмы реализации законодательства и политики в отношении государственных гарантий гендерного равноправия.

Евросоюз также настоятельно призвал Таджикистан скорейшим образом установить уголовную ответственность за насилие в семье, предусмотрев это в Уголовном Кодексе республики в качестве отдельного уголовного преступления.

ЕС также приветствовал подписание Таджикистаном Конвенции ООН о правах инвалидов.

Несмотря на некоторое позитивное развитие событий, ЕС выразил озабоченность по поводу общего сокращения возможностей в области прав человека в Таджикистане.

Представители ЕС обратили внимание на факты длительного тюремного заключения политических оппонентов, преследования членов их семей и адвокатов, защищающих их права. В частности, был поднят вопрос о заключенном в тюрьму адвокате Бузургмехре Ёрове.

ЕС призвал Таджикистан пересмотреть это дело, а также разрешить и способствовать встрече в тюрьме между Ёровым и Послами стран ЕС, постоянно проживающими в Душанбе.

Представители ЕС подчеркнули важную роль организаций гражданского общества и правозащитников в Таджикистане, и выразили озабоченность по поводу оказываемого на них давления.

ЕС призвал таджикское правительство согласиться на более значительное участие организаций гражданского общества в законотворческом процессе.

Евросоюз призвал Таджикистан прекратить блокирование доступа к новостным сайтам и социальным сетям.

Наряду с абсолютным разделением приоритетов Таджикистана по обеспечению безопасности и стабильности, ЕС подчеркнул, что внутренняя стабильность не является несовместимой со свободным доступом к информации, а на самом деле могут быть взаимодополняющими.

Представители ЕС подчеркнули, что доступ к информации является важной частью любого демократического государства, и призвал правительство Таджикистана облегчить доступ для всех журналистов.

Делегацию ЕС на встрече возглавлял Борис Ярошевич - глава отдела Центральной Азии при Европейской службе внешних действий, а делегацию Таджикистана - Абдуджаббор Сатторзода - начальник Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата президента Таджикистана.

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