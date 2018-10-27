51-летняя ирландская певица Шинейд ОʼКоннор отказалась от католической веры и приняла ислам. Она также взяла себе новое имя - Шухада Давитт. Об этом она написала в своем Твиттере.

«Это естественное окончание странствия любого разумного теолога, — заявила она. — Изучение всех священных книг приводит к исламу. Что делает все остальные священные писания излишними».

Шухада Давитт опубликовала в твиттере видео, где впервые исполнила азан — призыв к обязательной молитве. Певица назвала свое произношение неверным, но отметила, что станет петь гораздо лучше, когда исполнит азан 100 раз, отмечает Медуза.

Она написала, что подруга ей подарила первый хиджаб. «Не собираюсь публиковать фотографию, потому что это очень личное. И я уродливая старая ведьма. Но я очень, очень, очень счастливая старая ведьма», — написала она.

Однако спустя некоторое время в твиттере Давитт появилась фотография, где она изображена в мусульманской одежде.

«Я горжусь, что стала мусульманкой. Это естественный итог любого разумного теологического поиска. Все священные писания ведут к исламу. Что делает все другие священные писания лишними», — написала звезда, сопроводив пост фото в хиджабе.

Певица также написала что сменила имя на Шухада Давитт: она не в первый раз меняет имя. В 2017 году она заявила, что ее зовут Магда Давитт. С религией у звезды тоже запутанные отношения. В 90-е она была рукоположена в сан священника Ирландской ортодоксальной и апостольской церкви, при этом певица периодически называла Ватикан «гнездом дьяволов» и обвиняла священников в педофилии. Певица Шинейд ОʼКоннор в прошлом становилась участницей скандалов, связанных с религией. В 1992 году в эфире телепрограммы «Saturday Night Live» она порвала фотографию папы римского Иоанна Павла II, протестуя против педофилии среди католических священников. Напомним, популярность пришла к Шиннейд О'Коннор в 1990 году, когда она выпустила трек Nothing Compares 2 U.

В августе 2017 года Шинейд ОʼКоннор опубликовала видео, где рассказала о многолетней депрессии и желании покончить с собой — а также о том, что из-за болезни осталась совсем одна.

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