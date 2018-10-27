Манижу Сангин (Хамраеву) называют певицей нового поколения. Она не боится сочетать в своих творениях различные стили, но при этом не изменяет себе и не похожа ни на кого другого. «Я из другого теста и я иду по ещё не протоптанной кем-то дороге», - говорит Манижа о себе.

"Моё имя означает – хрупкая и нежная, а фамилия каменная. Значит я нежный и хрупкий камень", – смеётся Манижа в интервью российской программы «Шоу без фильтров».

Популярность к ней пришла через социальные сети - в основном Instagram, где 15-секундные необычные, и запоминающиеся видеоролики сделали ее знаменитой, а со временем превратили в новую звезду на музыкальном небосклоне.

Манижа Сангин, сейчас частая гостья многих музыкальных мероприятий. Она также претендент на участие в международном конкурсе Евровидение от России.

Про такую, как Манижа, говорят: «Она сделала себя сама». Свои песни и музыку она пишет сама, придумывает клипы, сама их снимает, монтирует и сама выступает в качестве режиссёра. \

«Раньше это была вынужденная мера, так как не было возможности. А сейчас я понимаю, что это моя сила, потому что понимаю от начала до конца что я хочу и как это должно быть в конечном итоге. У меня также нет продюсера. Всё, что я зарабатываю, вкладываю в новый проект», - рассказывает она.

Сейчас её аудитория в соцсетях составляет 400 тыс. и это не предел. Вообще Манижа любит естественность во всём. Она открытая и искренняя. Вот только вопросы о личном, не любит и всячески их избегает.

«Самое крутое для меня - это когда на меня смотрят в том же Инстаграм или ещё где-то и понимают, что всё я сделала сама и скажут: "О, как круто! Значит я тоже смогу". Это классная мотивация. И для меня это очень важно»

"Самый большой стереотип шоу-бизнеса это, что якобы невозможно раскрутка артиста без ТВ и радио. Я же на своём примере доказала обратное".

Также Манижа считает стереотипом то, что человек должен быть идеальным в кадре всегда.

"Стереотип, что петь надо для популярности только быструю музыку. Стереотип, что за тобой всегда должен стоять дядечка с чемоданчиком, набитым деньгами. Если ты сам не знаешь что делать, то никакой дядечка или кто-то там ещё тебе не поможет", - уверена она.

Манижа одевается только в одежду, сшитую её мамой: «Я доверяю ей во всём. Мама также является руководителем моего проекта. Я знаю, что она никогда не нарушит моих ценностей».

Манижа практически не пользуется косметикой. Как-то на одном из выступлений она перед зрителями стала снимать с себя макияж. Певица призывает девушек мало пользоваться косметикой. По её словам, "чем популярнее человек становится, тем он больше отдаляется от самого себя истинного. Толстый слой майк ап, даже очень красивый, не может сравниться с внутренней красотой".

"Конечно, хорошо когда человек всегда выглядит идеально. И это реально круто. Но каждый раз после очередного выступления, мне хочется одного - побыстрей смыть с себя всё. И я подумала, а почему я не могу выходить на сцену без косметики и передать это ощущение лёгкости и свежести другим?", - рассказала она.

"Никогда не надо себя сравнивать с другими. Любая попытка изменить себя заканчивается отвращением к себе. Не факт, что чьё-то идеальное тело или лицо, подойдёт тебе. Более того я считаю, что это делает человека несчастным".

Манижа часто снимается в рекламе. В том числе сотрудничает с мировыми брендами – Шанель, Адидас и др.

"Я уже чаще отказываюсь от этого. У меня есть своя цена. Главное, чтобы я видела в этом честную игру, не обманывая зрителей. Тогда я могу сняться и бесплатно. Люди хотят смотреть на тех, кому верят", - отметила певица.\

О личном, по ее словам, она никогда не говорит.

"Несмотря на то, что я публичный человек. Я не суеверна. Хотя есть разные уровни личного. Например, в тех же соцсетях мы часто делимся личным - выставляет фотки или о чём-то рассказываем.

«Меня очень расстраивает тот факт , что таджиков не уважают в России. И очень часто, когда узнают что я из Таджикистана, так не скромно удивляются. Мне это не приятно, когда считают что в Таджикистане живут одни гастербайтеры, и всё что они могут это красить стены. Это не правда. В Таджикистане и из Таджикистана вышло огромное количество крутых и талантливых людей».

Но, согласитесь редко, кто поделится в сети тем, что он поведал своему психотерапевту…"

Манижа хочет в дальнейшем заниматься продюссированием и говорит, что, возможно, будет снимать кино.

ДОСЬЕ «АП»

Манижа Хамраева (Сангин) родилась 8 июля 1991 года в городе Душанбе, Таджикистан. В 1994 году из-за гражданской войны в Таджикистане семья двухлетней Манижи переехала в Москву. Здесь она с детства занимается пением, посещала музыкальную школу по классу фортепиано.

С 12 лет Манижа участвует в различных конкурсах и фестивалях. В 2003 году получила Гран-при международного конкурса молодых исполнителей Rainbow Stars в Юрмале, а также стала лауреатом первого организованного ТРК «Мир» фестиваля детского творчества стран СНГ «Луч надежды».

В 2004 году — лауреат четвертого международного фестиваля-конкурса Kaunas Talent. Училась на психолога в Российском государственном гуманитарном университете. С 2007 года начала выступать под псевдонимом Руккола. Песня «Пренебрегаю» транслировалась на многих российских каналах и радиостанциях, на протяжении нескольких месяцев держалась в десятке лучших песен хит-парада «Русского радио».

В 2007 году Манижа стала финалисткой всероссийского конкурса «Пять звезд» в Сочи. В 2012 году начала сольную карьеру под псевдонимом Manizha. 15-секундные видеоролики Манижа начала выкладывать в Instagram в 2013 году. В декабре 2016 года выпустила видеоклип на песню «Люстра», а в феврале 2017-го — видеоклип «Иногда». Первый Instagram-альбом Manuscript Манижи вышел 17 февраля 2017 года.