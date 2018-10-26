25 октября 2018 года в Ишкашимском районе ГБАО состоялась церемония передачи контрольно-пропускного пункта (КПП) «Лангар» Пограничным войскам и Таможенной службе Таджикистана.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Таджикистане, г-н Хаджиме КИТАОКА, Генерал Раджабали Рахмонали, Начальник таджикских пограничных войск, Генерал Изатулло Хурматзода, Заместитель начальника Таможенной службы Таджикистана и г-н Кен Иноуэ, Заместитель главы представительства JICA в Таджикистане, приветствовали всех участников церемонии, и обрезали красную ленту.

Они подчеркнули важность безопасности и стабильности, которые должны поощряться за счет расширения инфраструктуры и наращивания потенциала офицеров, работающих в пунктах пересечения границы, а также благополучие людей, живущих в приграничных районах.

КПП «Лангар» был недавно построен на сумму около 1,38 млн. долларов США и состоит из главного административного здания, казармы с системами водоснабжения и канализации, складских помещений и расширенной инспекционной зоны.

КПП был построен в рамках проекта грантовой помощи Правительства Японии «Проект содействие трансграничному сотрудничеству через эффективное управление границы Таджикистана с Афганистаном» через JICA. Проект реализуется со стороны ПРООН в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел Таджикистана.

Данный проект JICA (бюджет составляет 3,9 млн. долл. США) направлен на улучшение экономического положения и безопасности в приграничных районах Таджикистана и Афганистана посредством эффективного управления границами. В дополнение к строительству КПП «Лангар» он поддерживает создание потенциала для разработки и реализации политики пограничного контроля и противодействия наркобизнесу, совершенствования КПП «Тем», «Рузвай», «Хумроги» и «Сёгун» и трансграничных рынков вдоль таджикско-афганской границы.

Ожидается, что проект расширит возможности органов пограничной безопасности для обеспечения легального пересечения людей и потока товаров на таджикско-афганской границе, а также улучшит условия жизни приграничных общин путем создания для них предпринимательских возможностей.

JICA уделяет особое внимание продвижению региональной стабильности в Таджикистане и активно осуществляет другие проекты такие как «Проект по улучшению благосостояния населения, проживающего на таджикско-афганских приграничных территориях» (LITACA). Посредством этих проектов JICA поддерживает развитие социальной и экономической инфраструктуры, проводит тренинги и содействует развитию торговли на трансграничных рынках вдоль таджикско-афганской границы.

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