Тысячи детей по всему Таджикистану вынуждены зарабатывать на жизнь себе и своим семьям. Их отцы батрачат в России, они – здесь, и порой, в тяжелейших условиях.

Раннее утро. На улице моросящий дождь. Вдоль дороги, не обращая внимания на брызги воды и грязи от колес проезжающих мимо машин, идёт мальчик лет 11-12. Время от времени он перекидывает свою старенькую спортивную сумку, с одного плеча на другое. Такое впечатление, что мальчик несет тяжелые гантели. Наконец он дошел до рынка, именуемого в народе как «Аджинабозор» (Бесовский рынок). Сюда каждое утро дехкане привозят свой урожай, перекупщики покупают у них товар оптом, и затем перепродают. Все это происходит шумно, второпях.

Источник: "Открытая Азия онлайн"

Подойдя до продавца картофелем, мальчик открывает сумку, и вытаскивает оттуда баклажку с чаем.

- Ака, купите чай, - умоляющим голосом просит он.

Продавец берет баклажку в руки, и затем возвращает её обратно мальчику:

- Чай у тебя остыл, не мог принести в термосе?

Мальчик идёт дальше, предлагая свой тёплый чай другим продавцам. Более часа пришлось ему ходить по торговым рядам, чтобы продать несколько баклажек. Зажав в озябших ручонках несколько сомони, он отправился домой.

Источник: "Открытая Азия онлайн"

Когда мы решили поговорить с мальчиком, он сначала испугался и попытался скрыться в толпе. Но затем, поняв, что мы не хотим ему ничего плохого, решил рассказать о себе.

Фирдавс (имя изменено) живет в районе бывшей «Химчистки». Отец после нескольких лет работы на стройках России серьезно заболел и был вынужден вернуться на родину. Долго лечился, сейчас работает охранником. Мать – официантка в столовой. Старшая в семье сестра Фирдавса, уже вышла замуж. Теперь, когда родители на работе, старшим в доме остается Фирдавс. Помимо него в семье ещё трое детей, два мальчика и одна девочка.

- Школьников нас двое. Младшие ходили в садик, но родители не смогли оплатить, и сейчас они сидят дома.

Денег семье, по словам Фирдавса, не хватает всегда.

Asia-Plus

- Деньги, которые получают родители, в основном уходят на еду, оплату за свет, воду, мусор. А нам ведь ещё одеваться надо, в школе каждый день требуют денег на книги, «мохона» (ежемесячная оплата за школу), и много ещё для чего.

Источник: Kloop.kg

- А когда начал продавать чай?

- С прошлого года. Соседский мальчик, он старше меня на два года, предложил летом продавать на рынке чай. Сначала я это делал втайне от родителей. В жару чай хорошо продается. За месяц я сумел заработать почти 500 сомони. Уставал сильно, часто по два раза приходилось таскать баклажки из дома до рынка. Свои деньги копил, почти не тратил. Ну, иногда покупал мороженое, когда от жары в горле засыхало. Когда отдал собранные деньги матери и рассказал, как я их заработал, она обрадовалась, но потом заплакала, обняв меня и все время повторяла «прости нас, прости». На эти деньги мама купила мне школьную форму, принадлежности, но сказала, чтобы больше я не продавал чай.

Я пару дней отдохнул, но затем подумал, «братишка ведь тоже ходит в школу, заработаю денег и для него». Уговорил маму, и пошел работать дальше. У меня сейчас график такой, утром – бизнес, в полдень иду в школу, вечером – уроки. На игры с ребятами остаются только выходные дни.

С наступлением холодов «бизнес» Фирдавса перестал давать хорошие доходы.

Источник: kabar.kg

- Пробовал приносить чай в термосах, но так не выгодно, - жалуется мальчик. - Как его потом раздавать? А слишком горячий чай наливать в баклажку тоже не получится. Приходится немного подождать. Затем обматываю баклажки махровым полотенцем и бегу на базар. Сейчас зарабатываю немного, 5-6 сомони в день. Ну, хоть что-то. Вот на днях купил сестренке свитер, розовый, с цветочками. Она довольная, гуляет во дворе и подружкам рассказывает, что это брат ей купил. Ей тепло, и мне приятно…

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