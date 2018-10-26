АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- Cостоится финал Кубка Таджикистана по футболу. Решающий матч Национального Кубка, в котором сыграют «Истиклол» и «Регар-ТадАЗ», состоится на Центральном стадионе Вахдата. Начало игры в 14 часов.

- В спорт-баре Истиклол состоится семинар по экотуризму к международному Дню снежного барса. Начало в 11:30.

- В Душанбинском кукольном театре состоится спектакль кукольного театра Киргизии «Так теке».

- В Душанбе начинаются гастроли Большого российского цирка «Драйв». Первые представления в таджикском госцирке в 12.00 и 16.00.

- В Таджикском академическом театре оперы и балета состоится премьера балета «Бахчисарайский фонтан».

- В Исмаилитском центре в Душанбе пройдут Дни Японии. Тема мероприятия - «Туризм и ремесла Японии», посвященная Году туризма и развития народных ремесел в Таджикистане.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ОКТЯБРЯ

1932 – Образованы Ишкашимский, Мургабский, Рушанский и Шугнанский районы в составе ГБАО.

2011 - Состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ Сангтуда-Пули Хумри.

2011 - В Душанбе во второй раз прошел Международный музыкальный фестиваль «Небо Содружества».

2012 - Официальная церемония сдачи в эксплуатацию тоннеля «Шахристан» прошла с участием президента республики Эмомали Рахмона.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ОКТЯБРЯ

1939 года – родился доктор физико-математических наук, профессор Исмоилчон Исмоилов.

1964 года – родилась танцовщица Хайриниссо Файзуллоева.

1965 года – родился ученый медицины Акбар Зарифов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 14-16 тепла.

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла.