АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе продолжится судебный процесс по делу Бободжона Ширинова, которого обвиняют в жестоком убийстве своей жены. Ожидается, что в понедельник на суде выступят обвиняемый и его адвокат.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ОКТЯБРЯ

1951 - Образовано издательство «Дониш» Академии наук Таджикистана.

2006 - В Таджикистан с визитом прибыл принц Карим Ага-Хан IV.

2008 - Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ утвердил «Положение о свободных экономических зонах «Согд» и «Пяндж».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ОКТЯБРЯ

1929-1993 года – родился писатель-фантаст Кулмухаммад Абдулхусейнов.

1950 года – родился ученый Алии Мухаммадии Хуросони.

1958 года – родился доктор экономических наук Ихтиёр Ашуров.

1963 года – родилась певица Раъно Абдуллоева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 14-16 тепла.

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла.