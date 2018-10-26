Как только в Таджикистане объявили, что сим-карты будут стоить 250 сомони, в центрах обслуживания сотовых компаний образовались огромные очереди людей, желающих перерегистрировать свой симки.

Антимонопольная cлужба Таджикистана направила письмо мобильным компаниям с просьбой высказать своё мнение - сколько может стоить сим-карта. Точнее, попытаться обосновать, почему она должна стоить именно 250 сомони.

По инициативе МВД с 1 сентября этого года стоимость одной сим-карты должна была составить 250 сомони ($26). 215 сомони, это стоимость подключения, и 35 сомони идут на баланс абонента. Сейчас сами сим-карты ничего не стоят, абоненты приобретают их вместе с пакетом услуг у того, или иного оператора мобильной связи.

У нововведения было две цели - борьба с лишними сим-картами, а также вопрос безопасности. Объяснялось, что при установлении платы за сим-карты они перестанут попадать в случайные руки.

Объявление о том, что теперь симки будут платными, было опубликовано буквально за пару недель до указанного срока 1 сентября. И, конечно же, создался ажиотаж, дилерские центры мобильных компаний не успевали перерегистрировать сим-карты абонентов.

Тогда после многочисленных жалоб и статей в СМИ, в этот вопрос вмешался сам президент, на заседании правительства Эмомали Рахмон дал поручение до 1 января 2019 года, временно приостановить внедрение этого решения.

Он поручил руководителю аппарата президента Озоде Рахмон тщательно изучить несколько вопросов, в частности, цены на сим-карты, вопрос использования одной сим-карты на одного человека, и вопрос внедрения запрета на продажу карты детям до 14 лет.

Сейчас же Антимонопольная служба хочет узнать мнение операторов о стоимости сим-карты.

Представитель одной из мобильных операторов сказал «АП», что их компания проводит экономическую оценку ситуации с учетом планируемых нововведений. Продажи уже упали, а после возможного повышения цен на SIM- карты сократятся еще больше.

Представитель другой мобильной компании сказал «АП», что в письме Антимонопольной службы не предлагается подумать о том, какая должна быть цена за симки, а попытаться обосновать, почему карта может стоить 250 сомони.

"Наша компания не может ответить, почему сим-карта может стоить 250 сомони. Это предложение МВД, и вопрос скорее всего, должен быть к ним. Я могу сказать, что себестоимость одной сим-карты составляет 5 сомони, и все", - отметил он.

Золотому веку ИКТ пришёл конец

В прошлое десятилетие, Таджикистан по уровню развития мобильных услуг занимал первое место в Центральной Азии.

В 2005 году наша республика являлась первой страной в ЦА и второй страной в СНГ, которая внедрила стандарт 3G. В этот период развития связи, Таджикистан по качеству связи и ценами на них конкурировал с Россией и Украиной.

Спустя 13 лет от наших лидерских позиций остались лишь грустные воспоминания. Не все регионы республики обеспечены стандартом 4G.

В 2012 году всех операторов обязали установить тарифы на звонки в Россию, 12 центов за минуту (до этого в некоторых отдельных тарифах звонок стоил 1 цент). Сейчас стоимость звонка в Россию составляет 13 центов.

Кроме того, Служба связи ввела оплату за обслуживание номера в размере 0,80 сомони в месяц.

В конце декабря 2015 года правительство подписало постановление «О едином коммутационном центре электрической связи», предписывающее прохождение всех входящих и исходящих трафиков международных услуг электрической связи и интернета, через единый центр государственного оператора «Точиктелеком».

Исключительное право на использование всего международного трафика через ЕКЦ ОАО «Точиктелеком», сделало всех остальных операторов фактически субпровайдерами в части оказания ими услуг международной связи.

Мобильные компании платят службе связи по 20 дирам, за каждую минуту голосового международного вызова.

В декабре 2016 года, сразу несколько компаний были оштрафованы за задолженности по налогам.

Компания «Таком» (Beeline) на сумму 354 млн. сомони, Tcell – на 155 млн. и Megafon Tajikistan на 151 млн. сомони. В 2014 году штраф в размере 341 млн. сомони, был предъявлен «Вавилон-М». Компания проиграла все суды с налоговыми органами.

В конце ноября прошлого года от мобильных операторов и интернет-провайдеров, потребовали отключить в Таджикистане Сети следующего поколения (Next Generation Network). Около миллиона абонентов остались без дешевой связи.

Сюрпризы года 2018-го

2018 год начался с того, что мобильные компании и интернет-провайдеры, начали покупать интернет у «Таджиктелекома» по цене 51 тысяч долларов за один гигабитный канал.

Для сравнения, ранее мобильные компании и интернет провайдеры покупали интернет из Кыргызстана, Узбекистана и Китая оптом, по цене от 10 до 20 тыс. долларов за тот же объем.

Также, в текущем году, мобильных операторов обязали платить Службе абонентскую плату в размере 20 дирамов в квартал за каждую неактивную сим-карту.

Далее. Глава Службы связи 11 апреля дал указание проверить все торговые центры, рынки, автозаправки, рестораны и точки общепита на соответствие законодательству использование в этих местах радиоэлектронных средств связи, в том числе, раций и WiFi-роутеров.

Также, в текущем году Служба заявила, что продажей мобильных телефонов в Таджикистане могут заниматься только компании и лица, получившие сертификат соответствия. Ведомство выдает сертификат соответствия за деньги.

К чему это привело?

По данным Международного союза электросвязи (ITU), если пропускная способность международного интернет-канала в Таджикистане в 2015 была 10 Гигабит в секунду, то по итогам 2017 года она снизилась до 4.15.

По данным экспертов с 2012 года по 2017 год, идет снижение прибыли всех игроков на рынке ИКТ.

В приграничных районах Таджикистана, в Согдийской области и на территории Ляхша (Джиргаталь), население пользуется сим-картами Кыргызстана. По данным «Озоди», количество таджикских абонентов в кыргызском сегменте уже достигло 10 тысяч.

Давит на мобильные компании и налоговое бремя. По данным мобильных компаний, например, предположим из 10 сомони, которые платит абонент мобильным операторам, 18% уходит на НДС, 5% на акциз, лицензионный сбор - 2,5%, налог с оборота - 1%, дорожный налог - 1%, оплата за обслуживание номера и радиомонитор - 3%.

Здесь еще не включены расходы на зарплату сотрудникам, содержание оборудования для повышения качества связи и содержание зданий мобильных операторов по всей стране.

Также с учетом цен на электричество и ЖКХ, в общем, получается, что прибыль составляет 1,6 сомони, или 15%.

Перерегистрация сим-карт, также привела к дополнительным расходам со стороны мобильных компаний.

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