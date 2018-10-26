Многократная чемпионка мира и Европы, бронзовый призёр олимпийских игр, заслуженный мастер спорта CCCР, заслуженный тренер Республики Таджикистан, обладательница правительственных наград – титулы и звания Зебинисо Рустамовой можно перечислять очень долго. Она могла бы уехать из Таджикистана на Запад и продолжить спортивную деятельность в качестве тренера, но не сделала этого. Мы поговорили с Зебинисо о том, как живётся выдающейся спортсменке.

– Зебинисо Сангиновна, несколько месяцев вы провели в США, и многие решили, что вы навсегда покинули Таджикистан. У вас, действительно, есть такие планы?

– Таджикистан я никогда не собиралась оставлять – это моя родина, самое дорогое, что у меня есть. Если уж говорить об отъезде, я могла бы уехать во время событий 1990-х годов.

Я всегда считала, что нельзя оставлять родину в критический момент.

Но сейчас для меня главное, это быть дочкой и бабушкой. Моей маме уже 91 год, и я стараюсь ухаживать за ней и проводить с ней больше времени, так же, и впрочем, как мои брат и сестры. Кроме того, у меня есть внуки, которые живут и в Америке, и в Душанбе. Моим детям надо много работать, поэтому мне приходится часто навещать внуков и тут, и там и заниматься их воспитанием.

– А мне казалось, что спортсменам перемена места жительства даётся легче

– Как-то раз я летела из Америки домой, и у нас была пересадка в Амстердаме. В аэропорту я неожиданно столкнулась с Натальей Ситниковой – лучницей из сборной команды профсоюзов СССР, с которой мы не встречались долгие годы.

Оказалось, Наталья живет в Амстердаме и работает там тренером по стрельбе из лука. Она стала меня расспрашивать, чем я занималась после распада Союза. Я говорю: «Детей воспитывала».

Она спрашивает: «А соревнования как же?» - «Не было у нас соревнований, стрельбу из лука в Таджикистане в то время закрыли». Она никак не могла понять, почему я тогда осталась, почему не уехала. По её мнению, даже в качестве тренера я могла бы сделать очень много, могла бы готовить отличных спортсменов. Перед тем, как мы расстались, Наталья предложила приехать к ней в Амстердам, провести мастер-класс для её учеников.

После этого я вспоминала её слова и думала: «Да, как тренер, наверное, я могла сделать очень многое. И упущенного времени не вернешь, как и упущенных шансов». Тем не менее, я не жалею, что осталась на родине. Более того, никто бы не смог меня убедить уехать из страны.

– А в США стрельба из лука развивается?

– Для начала скажу, что тренером молодежной сборной команды США по стрельбе из лука сейчас является таджикистанец Александр Кириллов. И мне радостно, что его работа дает очень хорошие результаты. Какое-то время Саша работал тренером в Таджикистане, но в 1992 году он вместе со своей семьей эмигрировал в США. Языка он тогда не знал, и вначале, чтобы прокормить семью, работал на стройках. Потом потихоньку выправился, и опять вернулся на тренерскую работу.

Зебинисо Рустамова Фото из архива журналиста Камара Ахрора

«Мы теряем многих чемпионов»

– В 1983 году женская команда Таджикистана завоевала Кубок Советского Союза. Как вы думаете, можем мы сейчас занимать первые места в крупных соревнованиях?

– Можем. Если, конечно, создадим условия нашим спортсменам. Недавно была встреча председателя Согда с представителями культуры и искусства. Оказывается, в нашей области существуют десятки ансамблей и творческих групп, и все они оплачиваемые.

А если взять спорт? Тренерам работу оплачивают, а спортсменам – нет. Есть стипендия главы области, но её получают очень немногие.

Почему юные таланты в искусстве получают зарплату или стипендию, а спортсмены – нет? Мы, конечно, не просим давать зарплату всем подряд, но надо платить хотя бы сильнейшим – действующим мастерам спорта, членам сборных команд.

От нас, спортсменов, все требуют медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Добиться этого можно, если ежедневно тренироваться по восемь-десять часов, регулярно выступать на крупнейших соревнованиях. Понимаете, у спортсмена нет ни праздников, ни дней рождения – только план подготовки и постоянные тренировки.

Спортсмен – это тоже специальность, которая требует ежедневной целенаправленной работы. Необходимо обеспечивать их питанием, восстановительными средствами, помогать им на соревнованиях. Надо помнить, что жизнь в спорте очень коротка.

Закончив выступать, спортсмен часто остается не у дел. Поэтому мы воспитываем спортсменов до определенного времени, а потом они уходят. Им же надо зарабатывать на жизнь, им надо семью кормить, учиться. А учеба тоже требует оплаты. У нас спортсмен уже со школьного возраста ищет работу, чтобы помогать родителям.

Очень сожалею, что многие наши талантливые мастера не смогли раскрыть себя полностью, такие как, например, чемпион Азии по боксу Джахон Курбанов, победитель чемпионата мира среди юношей 2011 года боксер Асрор Вохидов, первая в истории таджикская женщина-боксер, выигравшая олимпийскую медаль, Мавзуна Чориева и многие другие одаренные спортсмены.

Когда они выступали, мир аплодировал им, их приглашали в другие страны. Они могли бы переехать, но для них был дорог Таджикистан, и они не стали этого делать. Да, мы теряем многих чемпионов. Сегодня наши герои Расул Бокиев, Юсуф Абдусаламов, Андрей Абдувалиев и многие другие живут и работают за рубежом. Потому что им там создали необходимые условия.

Вырезка с новостью в одной из советских газет о мировом рекорде З.Рустамовой. Фото из архива Камара Ахрора

– По решению правительства недавно был создан Центр олимпийской подготовки сборных команд республики, а также Центр переподготовки тренеров и специалистов по физической культуре. Как вы думаете, это изменит ситуацию?

– Меня это очень радует. Надеюсь, в скором времени у нас будут созданы и штатные команды национальных сборных. Недавно в столице Индонезии, Джакарте, состоялись Азиатские игры. В них, в частности, проходили состязания по велотреку.

И я вспомнила, что в свое время наш велотрек был единственным в Центральной Азии. Более того, у нас был создан по велотреку Центр олимпийской подготовки, и наши спортсмены добивались высоких результатов.

Сейчас новый губернатор Согдийской области дал распоряжение о развитии этого вида спорта. Однако вернутся ли наши бывшие кадры, которые уже давно находятся за рубежом? Например, чемпион мира по велотреку Николай Макаров, работавший тренером в Худжанде, сейчас живет в Москве. Было бы здорово, если бы он приехал консультировать наших спортсменов и тренеров.

Пенсионерка на новом этапе жизни

– Зебинисо Сангиновна, чем вы занимаетесь сейчас?

– Бывает, что человек меняет виды деятельности и даже меняется сам. Однако для этого он должен получить некий импульс. Так было и со мной. В 1998 году, когда я нигде не работала, я случайно познакомилась с Ойнихол Бобоназаровой, которая тогда была председателем правления Фонда Сороса.

По её настоянию я прошла семинары и тренинги, на которых нас, в частности, учили разрабатывать и презентовать проекты. Я создала НПО «Центр поддержки женщин и детей», и с этого момента началась новая эра в моей жизни. Я всегда старалась по мере сил вносить свой вклад в развитие и процветание моей страны. Мне хотелось приучать молодых к здоровому образу жизни, дать им возможность получать образование.

Мы проводили мероприятия, направленные на улучшение положения женщин и детей. В трудные годы я помогала гуманитарной помощью медучреждениям, домам престарелых, интернатам, просто уязвимым слоям населения.

До 2016 года я возглавляла Ассоциацию олимпийцев Таджикистана и пропагандировала идеалы олимпийского движения и спорта в целом. Сейчас я пенсионерка, официально нигде не работаю. Но это значит, что настал новый, не менее интересный этап моей жизни, и я по-прежнему готова помогать и передавать молодым свой опыт, если он им нужен.

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