«Она никогда не болела, у нее не было приступов. Она не принимала никаких лекарств и таблеток, которые могли бы вызвать такой эффект. И она не состояла на учёте больниц для душевно психических больных», - сообщил в письме «АП» Иброхим Мансуров, назвавшийся братом погибшей паломницы.

По его словам, Мохира никогда не болела психическими заболеваниями. «Она вообще не страдала никакими заболеваниями, перед свадьбой ей лишь сделали операцию по удалению аппендицита», - написал он.

В письме он выразил убеждение, что 22-летняя женщина не могла совершить суицид, так как у неё было много планов на будущее.

«Перед её свадьбой у нас был душевный разговор по телефону. Она поделилась своими планами. Она училась на 5 курсе факультета фармацевтики Национального университета. Она хотела открыть аптеку после учёбы и помогать людям», - говорит Мансуров.

Он также сообщил, что 20 октября 2018 года он разговаривал по видеосвязи с сестрой, которая кстати отправилась в хадж с мужем и его братом: «Она была грустная».

Источник: Иброхим Мансуров Мохира Мансурова и её муж Самаджон Халимов в Мекке за два дня до трагедии.

«Я спрашивал, что с тобой, на тебе лица нет? Она что-то скрывала, но сказала, что просто жарко. Я до 23 октября не знал о случившемся, мне сообщили родители по телефону. Я до сих пор не могу дозвониться до зятя и его брата»,- говорит брат погибшей.

Мансур не понимает, почему зять и его брат начали избегать его, не отвечают на звонки и скрывают правду о трагедии.

Источник: Иброхим Мансуров

По его словам, отец жениха является другом и хорошим соседом отца Мансура и Мохиры и, якобы, поэтому родители пары не хотят, разбираться в произошедшем.

«Его родители умоляли моих не губить ещё одну жизнь. А наши родители не хотели, чтобы и еще один человек пострадал, подумав, что и одного горя хватит», - написал он, однако, что именно имеет в виду Иброхим, он пояснять не стал.

Парень рассказал, что его сестра вышла замуж за Самаджона Халимова 26 августа этого года. На поездке в хадж настаивала мать Самада.

Источник: Иброхим Мансуров

«Она хотела, чтобы он, таким образом, встал на правильный путь. Она была не уверена в своем сыне, и поэтому даже отправила с молодой семьей и старшего брата Самада - Собирджона, чтобы он следил за ним», - говорит Иброхим Мансуров.

Что произошло в Мекке на самом деле, брат Мохиры не знает.

22-летняя Мохира выбросилась с 13 этажа гостиницы около мечети Харам в городе Мекка 21 октября.

В Комитете по делам религии при правительстве Таджикистана «АП» тогда сообщили о том, что это было самоубийство, и что женщина страдала психическим заболеванием.

Источник: Иброхим Мансуров

«Родители девушки признались, что у Мохиры все-таки есть психическое заболевание (какое именно – они не назвали) и иногда она проявлялась приступами. По словам родителей, дочь очень хотела совершить хадж: родители не смогли ей отказать и скрыли факт ее болезни», - сообщил пресс-секретарь Комитета по делам религии Таджикистана Афшин Муким.

Именно потому, по словам Афшина Мукима, они отправили с ней мужа, брата и невестку, чтобы они за ней присматривали.

По словам источника, родители Мохиры нотариально заверили документ, в котором отмечено, что они никого не винят в смерти дочери и дали согласие, чтобы она была похоронена на святой земле в Саудовской Аравии.

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