Президент Узбекистана утвердил концепцию государственной политики в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом. Документ опубликован 26 октября в официальной прессе, сообщает CA-NEWS (UZ).

Для соотечественников упростят оформление въездных виз, в том числе многократных и долгосрочных, вида на жительство и разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории республики.

Кроме того, высококвалифицированных специалистов по востребованным специальностям будут трудоустраивать в Узбекистане.

Соотечественникам предоставят пустующие государственные объекты и земельные участки для реализации предпринимательских, научно-исследовательских и инновационных проектов.

Концепция также предусматривает выделение соотечественникам – иностранным гражданам - грантов для обучения в высших образовательных учреждениях Узбекистана по направлениям узбекского языка и литературы, истории, кино, культуры, театрального искусства, телевидения и радио.

Как отмечает Фергана, ранее многим узбекистанцам, в разное время покинувшим родину, въезд в республику по иностранному паспорту при прохождении контроля в аэропорту или во время регистрации по месту пребывания на узбекской территории мог стоить задержания по статье 223 («Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан») Уголовного кодекса, предусматривающей от крупного штрафа до десяти лет заключения. Такая перспектива до сих пор вынуждает тысячи человек отказываться от посещения родных мест даже в качестве туристов.

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