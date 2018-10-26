Задолженность ОАХК «Барки точик» перед ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в течение девяти месяцев этого года выросла почти на 234 млн. сомони (около $25 млн.).

В целом, по состоянию на 30 сентября этого года, таджикский энергохолдинг задолжал компании 1 млрд. 29 млн. сомони ($110 млн.), сообщает пресс-служба ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

«Общая стоимость электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1, поставленной ОАХК «Барки Тоджик» за период с января по сентябрь 2018 г., составила 479,3 млн сомони с учетом НДС. Уровень оплаты за 9 месяцев текущего года не превышает 51%, что ведет к дальнейшему росту задолженности перед станцией», - говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что производство электроэнергии осуществляется в соответствии с графиком поставки, подписанным между ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» и ОАХК «Барки Точик».

Согласно графику на 2018 год, поставка электроэнергии предусматривает объем не менее 1 млрд. 915 млн кВт.ч. За январь-сентябрь этого года поставка электроэнергии запланирована в объеме 1 млрд. 353 млн кВт.ч. Фактически было поставлено 1 млрд. 856 млн кВт.ч, что на 503 млн кВт.ч больше плана и на 39% больше аналогичного показателя 2017 года.

Согласно договору купли-продажи между сторонами, годовой объем поставки электроэнергии должен составлять 2 млрд. 700 млн кВт.ч.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» является российско-таджикским СП, образованным в феврале 2005 года в целях завершения строительства и дальнейшей эксплуатации одноименной ГЭС на реке Вахш. Доля российских компаний в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составляет 75% минус 1 акция, доля правительства РТ - 25% плюс 1 акция.

Установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 составляет 670 МВт. Однако фактическая мощность станции сегодня составляет 160 МВт.

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