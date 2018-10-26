В Душанбе с гастролями приезжает Большой российский цирк «Драйв». Первые представления в таджикском госцирке пройдут 28 октября в 12.00 и 16.00.

Как сообщил «АП» администратор программы российского цирка Виталий Ковалёв, впервые на арене таджикского цирка будут представлены аттракционы «Колумбийский форсаж» и «Испанская коррида», а также аттракцион «Латендула» («Колесо смерти»), который уже завоевал признание таджикских зрителей.

В программе российских циркачей также мотошоу, дрессированные животные - тибетские яки, верблюды, пони, собаки, обезьяны-акробаты.

Фото gomel-circus.narod.ru

Зрителей будет также развлекать веселый клоун Олег Кук.

По словам Ковалева, в программу войдут лучшие номера с участием акробатов, жонглёров, фокусников, клоунов, воздушных гимнастов.

Гастроли российского цирка продлятся до 25 ноября. Стоимость билета в зависимости от ряда и места будет составлять от 40 до 80 сомони.

«На днях гастроли российского цирка «Драйв» успешно завершились в Бишкеке, теперь продолжим шоу в Душанбе», - отметил Виталий Ковалёв.

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