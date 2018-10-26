Жителя провинции Гильменд на юге Афганистана талибы отрубили указательный палец за участие в голосовании на парламентских выборах 20 октября. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на доктора одной из больниц Гильменда.

По словам врача, пострадавший является жителем уезда Герешк.

В Афганистане после получения бюллетеня избиратель должен обмакнуть указательный палец в трудно смываемые чернила. Это мера безопасности, чтобы избиратель не принял позже участие в выборах на других участках. Идентифицировать проголосовавшего человека можно еще несколько дней после выборов по испачканному указательному пальцу.

Талибы остановили машину пострадавшего, когда он ехал домой. Три дня они держали его в плену, а перед тем как отпустить, отрубили палец.

Это первый такой инцидент после прошедших парламентских выборов.

Об угрозах афганцам со стороны движения «Талибан» отрубать пальцы тем, кто примет участие в выборах, «Фергана» писала за несколько дней до голосования. В частности, жители провинции Газни заявляли, что из-за подобных угроз не будут участвовать в голосовании, так как в провинции сильно влияние талибов и велика вероятность, что они действительно реализуют свои обещания. В итоге правительство страны приняло решение вообще не проводить выборы в Газни, они отложены до следующего года.

В результате нападений и взрывов, организованных «Талибаном» в день голосования, по всему Афганистану погибли 44 человека и еще 238 получили ранения.

В 2014 году проголосовавшим на президентских выборах талибы тоже грозили отрубать пальцы. В итоге они отрубили пальцы 14 человек.

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