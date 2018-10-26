Более 20 лет назад начался массовый отток таджикских трудовых мигрантов в Россию. Многие из них на сегодня достигли пенсионного возраста, но не все обладают правами на социальные выплаты. Этот вопрос периодически поднимается на правительственном уровне, но решить его до конца пока так и не смогли.

Форум надежды

Ежегодно в трудовую миграцию в Россию отправляются сотни тысяч граждан Таджикистана. Многие из них уже пенсионеры, однако лишь малая их часть, трудовая деятельность которых соответствует требованиям пенсионного закона РФ, могут получить там пенсию.

Вопросы, связанные с пребыванием таджикских трудовых мигрантов в России, необходимость их пенсионного обеспечения со стороны работодателей, стали одними из ключевых в ходе проходящего в Москве межпарламентского форума «Россия-Таджикистан, потенциал межрегионального сотрудничества».

- Необходимость упорядочения миграционных процессов и обеспечения защиты прав и интересов трудящихся – мигрантов, назрела еще в начале двухтысячных, - говорит «АП» завсектором «Миграция населения» Института экономики и демографии Академии наук, кандидат экономических наук Анвар Бобоев.

– Так, в октябре 2004 года между правительствами Таджикистана и России, было подписано Соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан нашей страны в РФ, и граждан России в Таджикистане. Далее, в 2012 и 2013 гг. было подписано еще два соглашения относительно увеличения сроков регистрации для граждан РТ от 7 рабочих дней до 15, и увеличение сроков трудовой деятельности для граждан РТ без выезда с территории РФ от 1 до 3-х лет.

По словам эксперта, за период 2013-2014 годы при совместной работе экспертных групп было подготовлено еще 5 проектов межправительственных соглашений, в частности:

- «О сотрудничестве в области миграции»;

- «Об организованном наборе»;

- «О реадмиссии»;

- «О правовом статусе представительств миграционных служб сторон на территориях друг друга»;

- «О сотрудничестве в области социального обеспечения (пенсионного страхования)».

- Вышеназванные проекты Соглашений были рассмотрены и одобрены еще в октябре 2014 года, а также и в марте 2015-го. Они были включены в совместный план мероприятий и должны были быть подписаны, но, к сожалению, этого не было сделано, - отметил Бобоев.

Минтруда и миграции: пенсионный вопрос решится, но не сегодня и не сейчас

- Вопрос обеспечения наших трудовых мигрантов пенсией, также обсуждается не первый год. Пенсионный вопрос решится, но не сегодня, и не сейчас. Мы к этому идем, - говорит замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана, Нурулло Махмадуллозода.

Страховую пенсию по старости мигранты могут получать, согласно пенсионному законодательству РФ с 2015 года, если имеют вид на жительство (ВНЖ), страховой стаж не менее 15 лет и достигли пенсионного возраста. При этом, конечно же, стаж работы должен быть официальным, с выплатой всех социальных взносов.

К сожалению, даже многие из тех, кто работает в России 15-20 лет, так и не сделали себе ВНЖ. Кроме того, не все наши трудовые мигранты официально оформлены и получают «белую» зарплату, и как следствие, с их зарплаты не переводятся средства на соцвзносы. По этим причинам большинство наших мигрантов, достигших пенсионного возраста, не могут получить в России пенсию.

Учитывая эти обстоятельства, некоторые эксперты прогнозируют, что подписание Соглашения по пенсионному страхованию, не даст реальных результатов, и вопрос доступа к системе накопительных пенсий трудовыми мигрантами останется открытым.

В стороне могут оказаться и многие из тех, кто трудится в РФ, имея патенты.

- Патент, это только входной билет для работы, далее трудовой мигрант должен представить договор с работодателем, который подтверждает, что он будет платить налоги по его зарплате. Однако со многими трудовыми мигрантами такие трудовые договоры не заключаются, потому что, российским работодателям для привлечения иностранных рабочих нужно иметь лицензию, удерживать по повышенной ставке подоходный налог.

Поэтому частный сектор, или бизнес, заинтересован в нелегальных взаимоотношениях. Это соглашение может затронуть лишь незначительное число мигрантов, которые работают в госсекторе, - считает экономист Самиджон Носиров.

Фактор доверия

По мнению экс-главы представительства ФМС РФ в Душанбе Виктора Себелева, для того, чтобы предметно и обоснованно говорить о пенсионном обеспечении трудовых мигрантов из Таджикистана, необходимо знать какое количество граждан вносит отчисления в Пенсионный Фонд России, сколько лет они это делают, и какая сумма этих взносов накоплена за это время.

- Без таких сведений обсуждать этот вопрос бессмысленно. Но пока, никто из ответственных работников не удосужился озвучить эти цифры, - прокомментировал он вопрос на странице «АП» в Фейсбуке.

Во время обсуждений пенсионного вопроса в прошлом, звучали предложения о создании спецфондов, куда бы трудовые мигранты выплачивали определенную сумму, а на старости лет оттуда смогли бы получать пенсии. Такие фонды могли бы существовать как на территории Таджикистана, так и на территории России. Такой механизм для иностранцев предусмотрен во многих странах мира.

- Но сейчас люди мало доверяют банкам и социальным фондам. И как мы видим, не безосновательно. Социальные фонды в России также сталкиваются с финансовыми проблемами, и нет уверенности, что через десять лет их деятельность будет также стабильной, - считает эксперт Анвар Бобоев.

По его мнению, в скорейшем решении пенсионного вопроса важно доверительное отношение сторон.

- Многое в этом отношении зависит от тех, кто ведет переговорные процессы с российской стороной. Нужно квалифицированно, четко и обоснованно преподносить свои расчеты. Вот, например, согласно данным российских экспертно-аналитических центров, патентная система, введенная в России с 2010 года, за этот период принесла в бюджет страны более 100 млрд. рублей.

Или, скажем, возьмем общее количество наших трудовых мигрантов – свыше 500 тысяч, умножим их на 500 долларов ежемесячной зарплаты. Выделив оттуда 25% соцотчислений, власти России получают в свой бюджет более 60 миллионов долларов ежемесячно.

И все эти огромные средства, результат тяжелого труда мигрантов. Ну а те, кто по тем или иным причинам не могут получить пенсию в России, должны получать её здесь, в Таджикистане. Хотя бы потому, что и в нашу страну наши мигранты переводят более двух миллиардов долларов ежегодно. Мы должны решить этот вопрос как можно скорее. Этого ждут полмиллиона наших соотечетстенников.

Внешняя трудовая миграция граждан РТ за период 2003-2017 гг. (Данные Института экономики и демографии АН Таджикистана)

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