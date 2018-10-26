Обращайте больше внимания на аналитику и критику, а дифирамбы не приносят пользы.

Об этом президент Эмомали Рахмон 24 октября сказал на встрече с журналистами на церемонии открытия новой студии телевидения и радио Согда, сообщает радио «Озоди».

Он назвал журналистов «глазами и ушами государства» и отметил, чтобы они простым и доступным языком рассказывали и освещали злободневные проблемы развития страны.

«При подготовке материалов обращайте внимание на аналитику и критику, в том числе, при подготовке экономических, аграрных и других тем. А хвалебные высказывания и дифирамбы посредством телевидения и радио не идут на пользу государству и стране», - отметил Рахмон.

Глава государства также предложил больше обращать внимание на выгодное представление природных пейзажей, благоприятного климата и различных лечебных источников республики и народных ремёсел.

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