В Москве скончался Народный артист России Николай Караченцов. Ему было 73 года. О дате и месте прощания с Николаем Петровичем будет объявлено дополнительно, пишут российские СМИ.

В сентябре 2017 года Караченцову поставили страшный диагноз – рак. Онкология еще сильнее усугубила состояние Караченцова.

Напомним, Николай Петрович так и не смог оправиться после страшной аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года. Артист, узнав о смерти тещи, поспешил с дачи в Москву. На обледенелой дороге Мичуринского проспекта Volkswagen Passat, за рулем которого был Караченцов, занесло и машина протаранила столб. С черепно-мозговой травмой актера доставили в Институт Склифосовского. 26 дней он находился в коме.

По словам супруги артиста Людмилы Поргиной, Караченцов умер в 9 утра 26 октября в Московской городской онкологической больнице. У него отказали почки. Он не дожил до своего 74-летия один день.

Николай Караченцов — один из самых прославленных советских и российских актеров театра и кино, народный артист и лауреат Государственной премии РФ.

Всю свою карьеру он служил в московском театре «Ленком», где сыграл в таких знаковых спектаклях, как «Юнона и Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Шут Балакирев» и других. Известен по ролям в кинофильмах «Собака на сене», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул» и многим другим.

После аварии в феврале 2005 года Николай Караченцов фактически прекратил актерскую карьеру.

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