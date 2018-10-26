"Реформа правового регулирования рынков капитала в Республике Таджикистан" – так называется круглый стол, который проходит сегодня в Душанбе. Мероприятие организовано министерством финансов республики и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

ЕБРР реализует проект, направленный на содействие в разработке и проведении правовых и регуляторных реформ в сфере денежного рынка и рынка капитала Республики Таджикистан. Данный проект осуществляется в рамках Инициативы ЕБРР по развитию национальной валюты и рынков капитала при финансовой поддержке правительства Японии.

Инициатива ЕБРР, начатая в 2010 году, направлена на усиление локальных рынков капитала и стимулирование использования местных валют в странах, где работает ЕБРР. Для государств, куда инвестирует ЕБРР, развитие локального рынка капитала всегда имело важное значение для реализации перехода к рыночной экономике.

ЕБРР провел большую работу по анализу текущего состояния правового регулирования рынка капитала в Таджикистане, по результатам которой выработаны кратко- и среднесрочные рекомендации по улучшению регулирования. Правовой анализ покрыл широкий круг тем, в том числе: выпуск и обращение ценных бумаг на локальном рынке, инфраструктура рынка ценных бумаг, выпуск и обращение государственных ценных бумаг, защита прав инвесторов, сделки репо и производные финансовые инструменты, а также некоторые другие вопросы. Проект правовых реформ состоит из анализа действующего правового регулирования денежного рынка и рынка капитала Таджикистана и последующей реализации наиболее приоритетных из этих рекомендаций.

Рынок капитала Таджикистана находится на ранней стадии развития, что дает возможность усилить законодательство и правоприменение в области рынка ценных бумаг с тем, чтобы он стал надежным источником финансирования экономики, способствуя ее финансовой устойчивости и стабильному росту.

С начала своей деятельности в Таджикистане ЕБРР инвестировал более 600 миллионов ЕВРО в более чем в 120 проектов в различных секторах экономики страны, из них 32% инвестировано в финансовый сектор и направлено на поддержку предпринимательства в Таджикистане.

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