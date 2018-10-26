АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Индонезии молодежная сборная Таджикистана в рамках заключительно тура группового этапа чемпионата Азии сыграет с командой Саудовской Аравии.

- В гостинице Хайят Ридженси Душанбе пройдет конкурс Face of Central Asia - 2019.

- Состоится мастер-класс по профилактике эмоционального выгорания. Мастер-класс является первым занятием курса "Основы Бизнеса". Мероприятие будет проходить в бизнес-центре "Созидание" в коворкинг "Puzzle", 2-й этаж. Регистрация по телефону: (+992) 93-703-15-15

Вход бесплатный. Начало в 16:00.

- В Спорт-баре «Истиклол» состоится Halloween night! Вас ждёт фуршет, конкурсы, фейс-арт, профессиональный фотограф, а также музыка от DJ Xpectra. Подробности по телефону: +992 933 44 22 33. Начало в 17.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ОКТЯБРЯ

2012 - В Женеве рабочая группа по присоединению Таджикистана к ВТО приняла пакет документов по вступлению республики в ряды Организации.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ОКТЯБРЯ

1945 – родился доктор экономических наук, профессор Ходжимухаммад Умаров.

1945 – родился заслуженный работник кукольного театра Таджикистана Зафар Чаводов

1950 – родился Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов.

1952 – родилась Народная артистка Таджикистана Мастона Эргашева.

1953 – родился композитор Борис Пиговат

1978 – Родилась журналист Ольга Тутубалина

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА



По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 14-16 тепла.