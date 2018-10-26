В рамках рабочей поездки по городам и районам Согдийской области президент страны Эмомали Рахмон ознакомился с выставкой народных ремёсел во Дворце «Арбоб» и принял участие в фестивалях «Оши палав» (Плов), «Иди асалу харбуза» (Праздник меда и дыни) и «Ширинихои милли» (Национальные сладости).

Земледельцы со всех городов и районов области выставили различные виды фруктов, овощей и бахчевых, Союз потребительских обществ и пищевых предприятий - хлебные изделий и 27 видов национальных сладостей, пчеловоды выставили различные виды меда и прополиса.

Было сообщено, что в прошлом году пчеловоды получили от 52-х тысяч 250 пчелиных семей 1360 тонн меда. А в этом году намереваются довести этот показатель до 1500 тонн. Пчеловоды говорят, что условия и климат городов и районов области очень благоприятны для развития этой доходной сферы.

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В Согдийской области выращиванием и производством продукции заняты 67 земледельческих хозяйств, которые в 2018 году осуществили сев различных сельхозкультур на площади более 227 тысяч гектаров.

В настоящее время хозяйственники наряду с обеспечением внутреннего рынка экспортируют за рубеж сельхозпродукцию. В текущем году экспортировали около 80 тысяч тонн лука, абрикоса, винограда и сухофруктов.

В области имеются 72 тыс. гектаров садов и 11 тыс. гектаров виноградников.

В рамках мероприятия были проведены конкурсы и соревнования, в том числе конкурс по быстрому поеданию дыни.

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Для фестиваля «Оши палав», в котором приняли участие лучшие повара области, в 30 котлах было приготовлено национальное блюдо таджиков – плов. Здесь можно было попробовать «Плов с рисом девзира Пенджикента», «Плов с рисом кенджа», «Плов с мясом куропатки», «Бедона палав» (с мясом перепела), «Плов с мясом горной куропатки», «Плов с льняным маслом и семенами дыни», «Плов с казы», «Плов с кишмишом», «Плов с перепелиными яйцами», «Плов с индюшатиной».

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В завершение мероприятия лучшим участникам Фестиваля «Плов и национальные сладости» по пяти номинациям: «Лучший повар», «Лучший едок плова», «Лучший шатёр», «Лучший фольклор» и «Лучший кондитер» были вручены денежные и ценные призы.

В 2016 году на 11-м межгосударственном заседании ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия плов был назван в числе лучшего образца нематериальной мировой культуры.

Во дворе Дворца «Арбоб» были выставлены образцы ремёсел ручного прядения адраса и продукция дизайнеров и закройщиков национальной одежды, узорной и золотой вышивки, ковроткачества, резьбы по дереву, живописи и гравировки, кузнецов и медников, мастеров по изготовлению музыкальных инструментов, посуды и бытовой утвари.

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В заключении была организована красочная программа с представлением достижений в прядильной и текстильной отраслях – дизайнеры и мастера показали национальную одежду из таджикского атласа и адраса, использование искусства вышивания, аксессуаров и др.

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