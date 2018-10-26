В результате трехдневного простоя в работе Единого общереспубликанского процессингового центра (UzCard) ущерб госбюджету и обычным гражданам Узбекистана составил около 27 млрд сумов ($3,28 млн. Эту цифру озвучил первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев, , сообщает ИА "Фергана".

«В день оборот [платежей, осуществляемых через терминалы] составляет около 180 млрд сумов ($21,8 млн). Если в бюджет из них уплачивается 5%, то за один день в бюджет не поступило 9 млрд сумов ($1,09 млн), а за три дня — 27 млрд. Это простая математика. Это только прямой ущерб. Помимо этого есть и другие позиции. Материальный и моральный ущерб населения может быть выше. Его посчитать сложнее», - сказал замминистра.

В связи с этим, по словам замминистра, президент страны Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании новой розничной платежной системы. Центробанку поручено до 1 января 2020 года запустить процессинговоый центр, способствующий информационному и технологическому взаимодействию между банками-участниками расчетов по локальным и международным банковским картам.

До 1 июля 2020 года должно быть обеспечено функционирование всех процессинговых центров в стране, в том числе с международными платежными системами, непосредственно через единый шлюз процессингового центра.

«Главное отличие новой системы — в ней можно будет осуществлять платежи как в иностранной валюте, так и в сумах. У иностранцев не будет необходимости менять доллары на сумы. Они смогут с валютной карты приобретать товары, конвертация будет осуществляться автоматически», — пояснил Мирзаев.

Произошедший в сентябре сбой платежной системы затронул огромное количество узбекистанцев - по данным ЦБ, число пластиковых карт в стране составляет около 18 миллионов, число установленных платежных терминалов — около 243 тысяч. В соцсетях, в частности на странице UzCard, многие люди жаловались на то, что из-за сбоя они не могут выехать в отпуск, купить лекарства и продукты. Не понравилось пользователям и то, что представители UzCard не очень оперативно дали информацию о произошедшем. Также держатели карт указывали на то, что подобные сбои — признак слабой экономики и интересовались, есть ли у UzCard резервные дата-центры и дублируются ли их сервера. Представители платежной системы не ответили на эти вопросы.

Основатель сети супермаркетов Korzinka.uz Зафар Хашимов рассказал, что из-за сбоя UzCard продажи снизились более чем наполовину. «Но потерь будет больше, так как это не линейно. Из-за того, что карты нигде не работают, важность наличных денег для покупателей возрастает, и люди покупают за наличные более неохотно, что приводит к еще большей потере продаж», — добавил он.

Система UzCard была создана в середине 2000-х годов. Сейчас в рамках обслуживающего ее центра объединены платежные системы 27 коммерческих банков. Система занимает монопольное положение на рынке Узбекистана.

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