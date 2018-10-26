Таджикистан не может конкурировать с передовыми странами мира в экономике, но у нас есть талантливая молодёжь, способная поднять развитие страны своими инновационными идеями и изобретениями.

ТУТ: От электромобиля до велотренажёра, дающего свет

В Технологическом университете Таджикистана (ТУТ) немало студентов, полных идей. В учебном заведении действует кружок мехатроники и робототехники. На базе вуза в сентябре 2011 года был открыт инновационно-технологический парк «Фановар». Здесь у студентов и молодых учёных университета есть возможность проводить научные опыты, работать над идеями, разработать макеты своих новаторских идей.

В вузе имеется Управление научно-исследовательских работ, которым руководит доктор технических наук, профессор, академик Абдулазиз Гафаров. В самом парке с молодыми изобретателями работает опытный наставник Ибодулло Хакъёров и инженер-системотехник Исфандиёр Рахматов.

Почти в каждой группе ребята работают над каким-либо новым проектом. Например, здесь разработана система управления домашними электроприборами с помощью компьютера.

А ещё ребята придумали программу, с помощью которой с компьютера или телефона можно управлять электроприборами в квартире, находясь, скажем, на работе.

Несколько лет назад студент этого вуза Айёмуддини Хайриддин собрал электромобиль. Машина, по словам преподавателей, работает на 4-х солнечных батареях. Чтобы она проехала 65-70 километров, батареи должны заряжаться под солнцем 2-2,5 часа.

Электромобиль, собранный руками студентов ТУТ Фото Asia-Plus

По ходу, при ясной погоде батареи принимают дополнительный заряд, и проходимость машины увеличивается. Практически, зарядившись один раз при хорошей погоде, можно преодолеть сотни километров со скоростью 50 километров в час.

К сожалению, для дальнейшей работы над усовершенствованием электромобиля средств не нашлось.

Одна из последних разработок молодых изобретателей – велотренажёр «Шуъларез».

- Нет ничего абсолютно нового. Наш велотренажёр не исключение. Однако, в отличие от подобных аналогов, «Шуъларез» прост в сборке, и не имеет сложных комплектующих. Достаточно 20-30 минут покрутить педалями, чтобы подзарядить аккумулятор и потом при помощи преобразователя использовать энергию для бытовых нужд, скажем, для работы электролампы, телевизора или компьютера. Таким образом, человек поддерживает своё здоровье, а заодно и экономит свои средства, вырабатывая собственную электроэнергию, - говорят молодые новаторы «Фановара».

Велотренажер "Шуъларез", вырабатывающий свет Фото Asia-Plus

В числе других разработок технопарка - мультимедийная инновационная трибуна. Она превращает обычную лекцию в увлекательный урок. Другая разработка - информационный терминал, в котором студенты поместили подробную информацию о Таджикистане, уже прошла успешную презентацию на нескольких республиканских форумах по туризму.

- Нам бы немного поддержки, и наши идеи принесут большую помощь республике во всех отношениях, - говорят молодые изобретатели.

Технический университет. Здесь всё серьёзно и масштабно…

В Таджикском техническом университете немало молодых ученых, чьи научные идеи вызывают интерес не только в республике, но и за пределами страны. Многие из новаторов лауреаты Госпремии Исмоили Сомони в области науки и техники.

В числе значимых работ - идеи о применении в строительстве базальтопластиковой арматуры, использовании местного антрацита в производстве, разработка новых сплавов и многое другое.

- Как известно, 93% нашей республики составляют горы, а базальт, это самая распространённая магматическая порода, встречающаяся в горных породах. Именно это обстоятельство побудило меня изучить исследования ученых о возможности применения базальта в строительстве, - рассказывает кандидат технических наук Ахмадджон Рахмонов, ещё недавно сам закончивший этот вуз.

Молодые ученые Таджикского Технического универстиета в Центральной научной лаборатории вуза Фото Asia-Plus

В своей научной работе «Прочность, жёсткость и трещиностойкость неразрезных бетонных балок с комбинированным армированием», молодой ученый предложил новый принцип комбинированного армирования с использованием базальта для бетонных конструкций, согласно которому обеспечивается перераспределение усилий между опорными и пролетными сечениями. Этот принцип приведет к экономии металла и снижению трудоемкости изготовления конструкций.

- По данным ученых, на планете от коррозии разрушается около 13% всей стали. Кроме этого, большие потери металла в промышленности происходят в результате износа. Базальт (каменное литье) – это альтернатива металлам для защиты поверхностей сооружений и оборудования от абразивного износа и коррозии. Долговечность эксплуатации базальтовых изделий не менее 300 лет, - говорит Рахмонов.

По его словам, Таджикистан импортирует черный металл из-за рубежа, что обходится государству очень дорого.

- Каждая тонна камнелитого изделия позволила бы сберечь около десяти тонн черных металлов. При этом базальт в 3 -15 раз прочнее стали и в 3 раза легче её, - напоминает Ахмадджон.

Принципы, предложенные молодым ученым, в этой отрасли пока не применены, они проходят апробацию в научной лаборатории ТТУ. Вместе с тем, опыт строительства объектов с использованием базальтопластиковых материалов отечественного производства в нашей стране уже имеется. Например, конструкции столичного торгового центра «Ёвар», по столичной улице Хувайдуллоева, выполнены именно с применением базальтопластиковой арматуры.

Антрациты из Назарайлока – замена импорту

Антрациты широко используются в производстве электродной продукции и подовой массы для набойки межблочных швов электролизёров, угольных электродов сталеплавильных печей и т. д.

"Таджикская алюминиевая компания ТАЛКО», ежегодно для приготовления холодно-набивной подовой массы (ХНПМ) импортирует (в основном, из России и Украины) значительные объемы антрацита. Отдаленность предприятия от источников сырья, растущие транспортные расходы, сырьевая зависимость, повышение себестоимости алюминия-сырца в итоге делают компанию неконкурентоспособной среди других производителей алюминия, считают эксперты.

Правительство Таджикистана приняло программу о переходе промышленности на местные минеральные ресурсы, которая предусматривает создание производственных мощностей для переработки местного сырья и выпуска основных сырьевых компонентов и материалов для «ТАЛКО». В этом направлении работает молодой ученый ТТУ им.Осими, кандидат технических наук Миробид Вохидов.

Фестиваль-конкурс юных новаторов Таджикистана Фото Asia-Plus

В своей научной работе «Физико-химические и технологические основы использования антрацита месторождения Назарайлок для производства холоднонабивной подовой массы», Вохидов впервые выявил составы, и физико-химические свойства антрацитов 4 и 6 пластов месторождения Назарайлок до, и после их термической обработки. Также молодой ученый определил состав, скорость и кинетику удаления летучих компонентов из состава антрацитов месторождения Назарайлок и т.д.

- Месторождение расположено на расстоянии 280 км от «ТАЛКО» и, согласно геологоразведочным данным содержит более 150 млн. тонн высококачественного антрацита, - говорит Миробид Вохидов. - В промышленно-действующем оборудовании алюминиевого завода получена ХНПМ, отвечающая требованиям технологической инструкции. Этой массой были набиты межблочные швы подины 19 электролизёров. Технологические параметры опытных электролизёров соответствовали рядовым. Экономический эффект от внедрения антрацита месторождения Назарайлок в ГУП, при капитальном ремонте только одного электролизёра составлял 14 тыс. 783 сомони.

Прочные металлы и надёжное заземление

Еще одна научная новизна, имеющая большое значение в металлургии, предложена кандидатом технических наук Насимджоном Иброхимовым. Молодой ученый разработал оптимальные составы легированных алюминиево-магниевых сплавов с редкоземельными металлами (РЗМ). Исследования послужили научной основой для разработки состава новых алюминиево-магниевых сплавов. Предлагаемые Иброхимовым легкие сплавы отличаются повышенной устойчивостью к агрессивной среде, и могут быть использованы в областях металлургии и машиностроительной промышленности.

Сегодня, пожалуй, ни одна промышленная, сельскохозяйственная и социальная сфера не обходится без использования различных электроустановок. Наиболее распространёнными техническими решениями, обеспечивающими безопасность этих установок, являются заземляющие устройства. Так вот, Рамазон Абдуллозода, кандидат технических наук, выпускник аспирантуры Южно-Уральского госуниверситета, занимался оценкой состояния этих устройств подстанций различного вида и назначения. Еще, будучи студентом, он создал лабораторный стенд для исследования влияния факторов окружающей среды и блуждающих токов на процесс коррозии заземляющих устройств, на которую был получен патент в РФ. Разработка прошла проверку с помощью ряда экспериментов. Результаты исследований были опубликованы в научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки Российской Федерации, в изданиях, которые входят в наукометрическую базу данных Scopus, и в сборниках, включенных в систему РИНЦ РФ.

- Согласно действующим нормативным документам состояние заземляющих устройств оцениваются после измерения основных её параметров (более 8-ми), проведения визуальных осмотров, для которого выполняется вскрытие грунта. Это занимает большое количество времени и трудовых затрат, - рассказывает о своём исследовании Абдуллозода. - Я разработал новый способ определения состояния заземляющих устройств подстанций различного вида, который сокращает количество измерений наполовину, не требует проведения вскрытия грунта. Этот способ позволяет сэкономить значительные средства, а также большие трудовые затраты.

Идеям нужна поддержка

Все вышеизложенные, а также многие другие новаторские идеи молодых таджикских ученых в настоящее время проходят испытания в лабораторных площадках страны и за её пределами. Есть среди них и те исследования, которые поддерживаются научными центрами и компаниями, но большинство предложений нуждаются в поддержке, в том числе и финансовой. А иначе эти идеи могут просто «присвоить» чужие и заработать на этом большие прибыли.

Как отмечают отечественные и зарубежные эксперты, многие идеи молодых новаторов Таджикистана могут быть успешно применены в различных отраслях экономики, науки. Однако в республике ещё нет соответствующей базы для дальнейшего развития этих идей, и доведения новаторских предложений до массового производства или же практического применения.

Наша страна пока не в состоянии тягаться в экономическом развитии со многими передовыми странами. Однако поддержка интеллектуального потенциала молодого поколения в любом случае важна, без неё рассчитывать на то, что когда-нибудь Таджикистан займет свое место среди стран, развитых в области новых технологий, не приходится.

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