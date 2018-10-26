Таджикистан импортировал около 10 млн. кубических метров природного газа из Узбекистана до 1 октября этого года, говорится в ежемесячном отчете министерства экономического развития и торговли РТ «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане».

Отмечается, что общая стоимость полученного из Узбекистана «голубого топлива» составила почти $1 млн.

В соответствии с заключенным в марте этого года газораспределительными компаниями двух стран контракту, стоимость каждой тысячи кубометров узбекского газа для Таджикистана была установлена в размере около $120. Фактически же, каждые 1 тыс. кубометров газа продавались Таджикистану за $100.

Основным потребителем узбекского газа является Таджикская алюминиевая компания. Также в незначительных объемах импортируемое топливо поступает на десятки небольшие таджикские предприятия, такие как АО «Азиз», «Гази Регар», предприятия по производству кирпича и другие.

В «Таджиктрансгазе» ранее заявляли, что подача узбекского газа может быть осуществлена и другим желающим предприятиям, если у них готова необходимая инфраструктура.

Ожидается, что с началом отопительного сезона с 1 ноября душанбинская ТЭЦ-1 (старая ТЭЦ) будет использовать в качестве основного топлива узбекский газ. Данное предприятие и ранее функционировала с использованием импортируемого газа из соседней страны. Однако после приостановки его поставок в конце нулевых годов предприятие работало на альтернативном топливе – мазуте.

Рассматривается газораспределительной компанией также вопрос снабжение населения импортируемым из Узбекистана газом. Однако для этого нужно полностью восстановить инфраструктуру, на что требуется определенные средства и время.

Поставки узбекского природного газа в Таджикистан были возобновлены в начале апреля этого года после многолетнего перерыва.

Согласно подписанному в марте нынешнего года газораспределительными компаниями двух стран контракту, Узбекистан в 2018 году обязался поставить в Таджикистан порядка 126 миллионов кубометров природного газа на сумму $15,1 млн.

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