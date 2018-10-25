Президент сегодня в Гулистоне (бывший Кайракум) запустил воду в дома жителей города, которые несколько лет и спытывали трудности от нехватки питьевой воды.

Эмомали Рахмон дал старт работе водопроводных сетей города – они обеспечат чистой питьевой водой свыше 15 тыс. жителей Гулистона. Проект был реализован при непосредственной поддержке Правительства Республики Таджикистан в рамках Проекта «Восстановление водоснабжающих сетей северных городов Таджикистана – 1».

Ремонт сетей обощелся в 23 млн. сомони, сообщает пресс-служба главы государства.

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В рамках реализации проекта созданы магистральные линии водоснабжения города Гулистон общей протяжённостью 12 тысяч 384 м.

Завершены восстановительные работы четырех насосных станций, реконструкция 8 вертикальных скважин с монтажом электронасосного оборудования, строительство 7 вертикальных скважин, проведение высоковольтной линии протяжённостью 1700 м и закладка 5 электрических подстанций, проведение технологической линии с полиэтиленовыми трубами разных диаметров протяжённостью 2650 м, благоустройство территории вокруг центрального водохранилища, асфальтирование дороги от водохранилища до городского центра, строительство здания для хлорирования и ремонт склада дезинфицирующих материалов, смена подстанции в центральном водохранилище.

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение качеством и уровнем выполненных работ, сообщает президентская пресс-служба, предоставившая фотографии с этого события.

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