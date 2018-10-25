Форум по успешному дизайну и реализации проектов «Реализуя Стратегию 2030 на местах» завершается сегодня в штаб-квартире Азиатского банка развития (АБР). Это четвёртый форум с 2013 года по обучению сотрудников исполнительных агентств и агентств по реализации проектов АБР. В этом году в форуме участвуют свыше 100 представителей из 37 стран-членов АБР, включая Таджикистан.

«Успешный дизайн и реализация проектов с большим влиянием на развитие – это общая ответственность АБР и исполнительных агентств,» - отметил Президент АБР г-н Такехико Накао во время форума. «АБР продолжит помогать в усилении потенциала исполнительных агентств по планированию, дизайну, реализации и мониторингу проектов АБР.»

Важность форума этого года в том, что он проходит во время, когда АБР начинает реализацию своей новой корпоративной стратегии до 2030 года. Ожидается, что АБР предоставит 61,8 миллиардов долларов США в рамках 428 государственных и негосударственных проектов в течение последующих 3 лет.

Г-н Накао подчеркнул шесть направлений, по которым АБР сотрудничает с исполнительными агентствами для обеспечения успешных проектов. Во-первых, обеспечение скорости и эффективности в реализации проектов является одним из приоритетных направлений, что подтверждается недавними реформами в сфере закупок и новыми механизмами готовности проектов. Во-вторых, важно учитывать смягчение последствий изменения климата и адаптацию, риск стихийных бедствий и экологические соображения. В-третьих, АБР и партнерские агентства должны всегда учитывать пути включения гендерных элементов в проекты и программы. В-четвертых, это продвижение инноваций и передовых технологий для решения сложных проблем. В-пятых, усиливается финансовое управление для обеспечения подотчетности и финансовой устойчивости. В-шестых, использование страновых систем в области закупок и экологических и социальных гарантий.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году общий объем помощи АБР составил 32,2 миллиарда долларов США, включая софинансирование в размере 11,9 миллиардов долларов США.

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