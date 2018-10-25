Таджикская алюминиевая компания в январе-сентябре этого года сократила выпуск своей продукции на 4,3% по сравнению с этим же периодом 2017 года.

16:33 3 август

В Таджикистане прогнозируют существенное увеличение производства алюминия в будущем году

ТАЛКО  за девять месяцев 2018 года произвела свыше 72,5 тыс. тонн алюминия, что почти 3,6 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство промышленности и новых технологий.

Руководство ТАЛКО заявляет, что снижение объема выпуска металла связано с капитальным ремонтом оборудования алюминиевого завода.

Ожидается, что на основе заключенного соглашения с китайскими компаниями до конца этого года будет завершен ремонт и модернизация 300 единиц электролизных ванн, а рост выпуска металла начнется в будущем году.

На данный момент на алюминиевом заводе ТАЛКО работают около 7 тыс. человек, средняя заработная плата которых составляет 1 тыс. 262 сомони ($134).

 

А его переработка увеличивается

14:00 3 октябр

ТАЛКО продолжает снижать экспорт своей продукции

Между тем, за девять месяцев этого года в самой республике переработано около 5,9 тыс. тонн алюминия. Это на 260 тонн больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. 

Согласно данным Минпрома, предприятия машиностроительной, химической и оборонной промышленности совместно с ТАЛКО с начала этого года выпустили промышленные взрывчатые вещества, алюминиевые профили, арматуру и металлические проволоки на сумму около 1 млрд. 360 млн. сомони ($144 млн.).

Произведенная продукция была экспортирована в европейские страны, Афганистан, Турцию, Иран и Туркменистан.

Алюминиевая проволока, произведенная на ТАЛКО
Фото пресс-службы Минпрома РТ

 

Мировые цены продолжают расти

По данным Таможенной службы, в целом экспорт алюминия и изделий из него за девять месяцев этого года осуществлен в объеме более 71,7 тыс. тонн на сумму более $153,7 млн.

Одна тонна таджикского алюминия в среднем продавалась в этот период  за $2 тыс. 142.

В 2017 году Таджикистаном было экспортировано около 103 тыс. тонн «крылатого металла» на сумму более $203 млн. То есть, средняя стоимость одной тонны составляла $1тыс. 973.

В Минпроме отмечают продолжающийся рост стоимости алюминия на международных рынках: на 10 октября 2018 года стоимость одной тонны алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) составила $2 тыс., что на $73 выше августовской цены на этого металла.

Согласно данным Агентства по статистике, доля недрагоценных металлов и изделий из них (алюминий) в общем объеме экспорта Таджикистана за девять месяцев этого года составила 22%.

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