В минувшую субботу в Хатлонской области в центре города Бохтар (бывший Курган-Тюбе) состоялось торжественное открытие нового филиала ОАО «Коммерцбанк Таджикистана».

Это уже 6-й филиал банка по всей республике – три филиала находятся в Душанбе, один в городе Худжанде, еще один в Гиссаре, а теперь и в Бохтаре. Помимо этого у банка по всей стране 12 центров банковского обслуживания (ЦБО).

Открытие филиала в городе Бохтар

«Это знаменательное событие: мы открываем уже третий филиал в этом году. С момента преобразования МДО «Фардо» в ОАО «Коммерцбанк Таджикистана» и получения лицензии на ведение банковской деятельности было открыто 3 филиала и 10 ЦБО», – сказал «АП» председатель Правления банка Ибодулло Саидмурадов.

Открытие филиала в городе Бохтар

Он отметил, что цель открытия новых филиалов и ЦБО в том, чтобы банк был ближе и доступнее для клиентов и оказывал финансовое посредничество в банковском обслуживании физических лиц и развитии бизнеса предпринимателей.

Открытие филиала в городе Бохтар

«Персонал филиалов банков, способный грамотно и вежливо оказывать весь спектр банковских услуг на местах, является важнейшим потенциалом для развития малого и среднего бизнеса в регионах нашей республики. ОАО «Коммерцбанк Таджикистана» - устойчивый и динамично развивающийся банк страны, ориентированный на предложение современных финансовых услуг, включая дистанционное банковское обслуживание. Филиал банка в городе Бохтар в Хатлонской области, как головной филиал, призван внести существенный вклад в содействии экономическому развитию региона», - отметил он.

ОАО «Коммерцбанк Таджикистан» показывает отличные результаты

За год деятельности банка клиентская база существенно увеличилась, банк вырос в три раза.

Банк в соответствии с Лицензией №0000085 от 10 октября 2017 года, выданной Национальным Банком Таджикистана, оказывает все виды банковских операций в рамках расчётно-кассового обслуживания, принимает депозиты, выдаёт кредиты, предлагает интернет-банкинг и сервис по мобильному дистанционному обслуживанию. Одним из преимуществ банка является новый инновационный продукт – платформа для развития мобильного банкинга под брендом «Фаври».

Открытие филиала в городе Бохтар

«Очень активно сейчас идет акцент на этот продукт. Заметен рост держателей счетов физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса с его использованием. Расчётно-кассовое обслуживание, конвертация, коммунальные платежи, услуги для электронной коммерции и др. доступно посредством данного мобильного приложения», - отметил он.

Открытие филиала в городе Бохтар

Развитие электронной коммерции в бизнесе предпринимателей в стране – одна из основных стратегических задач ОАО «Коммерцбанк Таджикистан».

«Мы позиционируем свой банк именно для развития безналичных расчетов и, в первую очередь, ориентируем этот процесс на поддержку малого и среднего бизнеса. Дистанционный банкинг и электронная коммерция, в частности, на платформе «Фаври», это большой выбор услуг для физических лиц, частных предпринимателей без образования юридического лица, для предпринимателей с образованием юридического лица, у которых кроме традиционного офиса есть «офис на колесах» и им необходима оперативность. Наша цель поддержать этот сегмент клиентов и развивать для них технологии расчётов, не исключая, конечно, и другие виды обслуживания».

Открытие филиала в городе Бохтар

По его словам, за последний квартал после запуска платформы «Фаври» для мобильного банкинга, количество новых счетов, открытых в банке, превысило 10 тысяч.

«То есть идет рост, люди оценивают, узнают через знакомых, пользуются и остаются приверженцами данного приложения, а значит банковских услуг», - отметил глава Правления.

Планы на будущее

В планах банка - охватить своими услугами все регионы республики.

«За год мы пришли практически во все областные центры, кроме ГБАО. Задача банка присутствовать во всех регионах и содействовать развитию малого и среднего бизнеса», - сказал И. Саидмурадов.

Еще одной задачей банка является развитие внешних связей с зарубежными финансовыми институтами.

«Для развития внешнеэкономической деятельности, для поддержания наших клиентов мы развиваем сеть наших банков - корреспондентов. Недавно открыли корсчет в еще одном российском банке, находимся на стадии подписания соглашения с узбекским банком. На данный момент у нас есть партнеры – банки в России, Кыргызстане, Узбекистане и Китае», - отметил глава Правления.

Банк работает с партнёрами по вопросу развития и ведения расчетов в национальных валютах. «Здесь конечно есть еще вопросы, и они решаются не только на уровне банков, это, безусловно, уровень межгосударственных Соглашений, и они уже рассматриваются для реализации в будущем. Еще одна задача банка, поставленная перед участниками финансового рынка страны это развитие туризма и поддержка ремесленников. Именно с этой целью открыт ЦБО на границе с Узбекистаном, в Турсунзаде», - сказал он.

Открытие филиала в городе Бохтар

Банк с самых первых дней стремился к внедрению новых информационных технологий, повышению качества обслуживания клиентов, внедрению продуктов согласно ожиданиям клиентов.

За прошедший год ОАО «Коммерцбанк Таджикистана» добился больших результатов в этом направлении. Этот курс будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы клиенты банка могли легко и удобно пользоваться банковскими услугами во всех сферах жизни.