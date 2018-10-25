Прямым рейсом из Самары в Душанбе в пятницу будет доставлено тело погибшего 4-летнего мальчика Мухаммаджона Ализода, который умер на борту самолета российской авиакомпании «ЮТэйр» вечером 23 октября. Об этом «АП» сообщила пресс-секретарь Международного аэропорта Душанбе Джамиля Хусейнова.

Мальчик - житель кишлака Мискинабад Файзабадского района, летел в Душанбе из Москвы, где некоторое время гостил у родителей - трудовых мигрантов, в сопровождении своего дяди.

В полете он скончался: причины смерти пока не установлены.

Сейчас тело мальчика находится в одном из моргов Оренбурга, где была совершена вынужденная посадка после смерти ребенка.

«Поскольку тело мальчика еще находится в Оренбурге, мы пока не можем сообщить о том, что на самом деле произошло на борту самолета в тот вечер. Российская сторона сообщит нам детали происшествия только после оглашения медицинского заключения о причинах смерти ребенка», - сообщила Джамиля Хусейнова.

Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Оренбурга вечером 23 октября. В аэропорт были вызваны все необходимые службы, однако спасти ребенка не удалось - он скончался еще в полете, сообщает пресс-служба Уральского управления МВД на транспорте.

Дядя погибшего остался на территории России до выяснения обстоятельств инцидента, а остальные пассажиры рейса вчера утром прибыли в Душанбе

Между тем, нам удалось поговорить с пассажиром того рейса Москва-Душанбе, которые летели с ребенком и его дядей.

Он рассказал, что когда мальчику стало плохо, никто из пассажиров и не понял: бортпроводники оперативно пересадили их в бизнес-класс.

"Никто из пассажиров, в том числе, и я, не знали, что что-то происходит на борту. Не было паники, не было никакой информации. Нам сообщили о несчастном случае только тогда, когда мы стали совершать экстренную посадку в Оренбурге, и то без подробностей. О том, что на борту умер мальчик, мы узнали только наутро, когда прилетели в Душанбе", - рассказывает пассажир.

Он также сообщил, что по прилету в Оренбург на борт поднялась группа то ли пограничников, то ли таможенников, которые сфотографировали каждого из пассажиров без объяснения причин.

Представители авиакомпании «Ют Эйр» в Таджикистане никак не комментируют ситуацию.

Ранее Радио «Озоди» со ссылкой на того самого дядю писало, что мальчик страдал "болями в желудке, поэтому принимал лекарства, которые ему прописали московские врачи". Перед полетом на родину, по настоянию врачей, дядя дал ему одну обезболивающую таблетку "но-шпы". Во время полета ребенку стало плохо, и он умер.

Кстати, деньги на отправку тела Мухаммаджона на родину собрало общество таджиков города Оренбурга.

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