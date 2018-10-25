Военные полицейские 201-й Российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, взяли шефство над детским домом города Душанбе.

Военнослужащие военной комендатуры города Душанбе посетили детский дом в столичном районе Гипрозем. К воспитанникам детского дома военные полицейские приехали с продуктами – на кухню были переданы крупы, макаронные изделия, сгущенное молоко, куриные яйца, картофель и растительное масло, сообщает пресс-служба Центрального Военного округа.

В сообщении отмечается, что решение об оказании помощи дому ребенка полицейские приняли еще в прошлом году после совместной гуманитарной акции с помощником командира по работе с верующими военнослужащими иереем Романом Чебоненко.

Оказание помощи школам и детским домам стало доброй традицией российских военных. В ноябре прошлого года военные полицейские восстановили остекление в школе № 108 кишлака Дарьебот, а также помогли подготовить учебную аудиторию к следующей четверти, утеплив окна и покрасив полы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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