Рустам Эмомали предложил правительству Таджикистана ввести запрет на тонировку стекол общественного транспорта в Душанбе.

Мэр направил в адрес правительства это предложение о введении запрета, которое он мотивирует обеспечением безопасности пассажиров и улучшением уровня их обслуживания.

Предложение мэра коснется всех видов общественного транспорта - автобусов, троллейбусов, маршруток и такси, независимо от их формы собственности, сообщил «АП» источник в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день всего в Душанбе курсируют более 2900 средств пассажирского транспорта, около 80% из них - частные.

На балансе коммунальных предприятий города находятся 560 транспортных средств, которые обслуживают пассажиров столицы.

Напомним, в 2010 году правительство разрешило тонировать стекла автомобилей в стране: тонировка с 2000 года была под запретом в республике. Тогда разрешение на тонировку авто сделали платным.

В прошлом году - с 1 января 2017 года - цена на получение соответствующего разрешения увеличилась на 25% и составляет теперь от 2,5 тысячи сомони и выше.

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