Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим провел в Бохтаре заседание республиканского штаба по подготовке к зиме в Хатлонской области: он оценил ее неудовлетворительной, сообщили "АП" в правительстве.

На заседании было подчеркнуто, что согласно данным рабочей группы правительства, города и районы Хатлона на 24 октября готовы к зиме только на 75 процентов.

Вице-премьер поставил перед руководителями всех отраслей экономики и социального сектора Хатлона конкретные задачи для скорейшего устранения имеющихся упущений и недостатков.

Азим Иброхим подверг резкой критике создание запасов кормовых для зимовки скота в области. По данным местных властей, созданных до середины октября запасы кормовых для зимовки скота хватит для 6 процентов скота, который находится на балансе дехканских хозяйств области.

Власти не имеют никакой информации о заготовке запасов кормов для 94% скота, который находится в частном секторе.

Вице-премьер обратил особое внимание участников заседания на своевременную подготовку к зиме больниц, школ и войсковых частей.

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