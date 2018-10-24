Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, который устанавливает перечень допустимых подарков для госслужащих в рамках совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции, сообщается на сайте российского правительства.

Сейчас законодательство России разрешает дарить госслужащим и должностным лицам любые подарки, если их стоимость не превышает трех тысяч рублей. Эта норма действует с 2008 года.

В России планируют отказаться от этой нормы, а в дальнейшем руководствоваться списком допустимых подарков, установив его перечень.

Законопроектом предусматривается, что будут допустимы подарки в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями.

Служащим можно будет принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, и только в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями. Также позволят принимать цветы.

К перечню допустимых предлагают отнести ценные подарки, которые вручают в качестве поощрения (награды) как от организации, в которой одаряемый занимает должность, так и от других организаций.

Законопроект предполагает, что если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он должен будет сообщить об этом своему работодателю. Такие презенты автоматически признают федеральной собственностью или собственностью субъекта Федерации.

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