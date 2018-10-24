В Самарканде отравились хот-догами, купленными на рынке в массиве Сартепа, примерно 20 человек, сообщает Фергана.

Пострадавшие, среди которых были трое детей, обратились за медицинской помощью 22 и 23 октября. Они жаловались на тошноту, головную боль, боли в животе, слабость и высокую температуру: у них диагностировали пищевое отравление.

После обследования обратившихся семеро были госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Выяснилось, что все пострадавшие употребили в пищу хот-доги, приобретенные в одной и той же торговой точке.

Продавец хот-догов работал нелегально, его будка, в которой готовили и продавали фастфуд, не соответствовала санитарно-гигиеническим нормам.

Точка закрыта, а в отношении владельца возбуждено административное дело. Образцы фастфуда, который здесь готовили, отправлены на исследование в лабораторию, остальная продукция уничтожена.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus