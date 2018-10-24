Президент в рамках своего рабочего визита на север страны открыл сегодня в Худжанде дополнительное здание областного телевидения и радио и дал старт вещанию телевидения Согдийской области в формате HD.

Также в Худжанде с участием президента была сдана в эксплуатацию гимназия №1 имени Махмудходжа Бехбуди. Эмомали Рахмон здесь же провел встречу с представителями образовательной сферы Согдийской области.

Позже президент открыл предприятие «Ариана Металл Пласт», где производятся детские игрушки, велосипеды и предметы быта, сообщает пресс-служба президента РТ.

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