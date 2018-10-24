Сегодня на 68-м году ушел из жизни ветеран таджикского футбола, известный в прошлом футбольный арбитр Владимир Шакирович Домладжанов. Об этом сообщили его друзья в соцсетях.

В последние годы Владимир Домладжанов работал в Детско-юношеской футбольной лиге Таджикистана, а также инспектировал работу судей на матчах высшей и первой лиг Таджикистана.

«Владимир Шакирович был замечательной души человек, который любил своих друзей, близких, свою работу. Все ему отвечали взаимностью, каждый не мог ни в чем отказать», - говорят друзья Домладжанова.

По словам одного из коллег, Владимир Домладжанов вчера не вышел на работу, ссылаясь на боли в сердце. Когда сегодня коллеги пришли к нему домой проведать, нашли его мертвым в своей квартире.

Коллеги рассказывают, что Домладжанов был футбольным арбитром высокого класса, преподавал на курсах секреты своего мастерства молодым судьям. Как инспектор он был очень строгим и требовательным. Работал также тренером по футболу в ряде детско-юношеских и взрослых команд Таджикистана.

Федерация футбола Таджикистана выразила соболезнования родным и близким покойного.

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