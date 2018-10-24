Восемь таджичек из разных частей солнечного Таджикистана создали первую танцевальную группу инвалидов-колясочников под названием «Согдиана».

Коллектив, появившийся совсем недавно, кстати, успел уже выпустить свой первый клип под песню Нигины Амонкуловой. Работали девушки над постановкой танца и над съемками пару месяцев.

Мы пообщались с участницей Садбарг Муталлибловой, которая рассказала нам чуть больше о «Согдиане», и поведала еще о том, как все же живется инвалидам вне танцев.

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