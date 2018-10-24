Таджикистан в сентябре продолжал продавать свою электроэнергию, а в это время в стране жители регионов столкнулись с отсутствием света в своих домах. Правда, таджикские энергетики немного снизили объемы экспорта.

Так, почти в два раза были снижены в минувшем месяце поставки электроэнергии в соседний Узбекистан, говорится в отчете «Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане».

В сентябре этого года узбекские потребители получили около 182 млн. кВт.ч таджикской электроэнергии.

Это на 200 млн. кВт.ч. меньше по сравнению с объемом августа этого года.

Постепенное сокращение поставок электроэнергии в Узбекистан происходит после пикового объема в июле – 417 млн. кВт.ч.

До этого соседняя республика ежемесячно с апреля этого года получала по 110-120 млн. киловатт-часов таджикской электроэнергии.

Таким образом, в апреле-сентябре нынешнего года Таджикистан экспортировал в Узбекистан более 1,3 млрд. кВт.ч.

Таджикистан в соответствии с достигнутыми договоренностями между двумя странами обязался в течение этого года поставить в Узбекистан не менее 1,5 млрд. кВт.ч. электроэнергии. Стоимость каждого киловатта должна составить 2 американских центов.

Отметим, что Таджикистан восстановил поставки электричества в Узбекистан с апреля нынешнего года после девятилетнего перерыва.

Свыше $72,5 млн. - в кошелек «Барки точик»

В сентябре также уменьшился объем экспорта электричества в Афганистан: с 200 млн. кВт.ч. в предыдущие месяцы до 158 млн. кВт.ч. в сентябре.

В целом, Таджикистан в минувшем месяце с учетом сравнительно небольшого объема поставок в Кыргызстан (около 10 млн. кВт.ч.) экспортировал 350 млн. кВт.ч. электроэнергии, что составляет почти 24% от общей выработки страны.

Общий объем производства электроэнергии в сентябре составил 1 млрд. 461 млн. кВт.ч.

С начала года Таджикистан экспортировал более 2,5 млрд. кВт.ч. электроэнергии. За счет этого республика получила $72 млн. 527 тыс. Это почти на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В январе-августе 2017 года в соседние страны было поставлена электроэнергия на сумму $48 млн. 787 тыс.

Население республики остается без света

Между тем, в сельских местностях самой республики уже с середины сентября начались отключения электроэнергии: большинство районов получают свет по несколько часов утром и вечером. О том, что жители регионов живут практически без света, мы писали накануне.

В «Барки точик» отрицают введение лимита, а случаи «временного приостановления подачи электроэнергии» связывают с проведением профилактических работ на линиях, подстанциях и ГЭС.

«Наши специалисты в настоящее время занимаются подготовкой инфраструктуры к осенне-зимнему сезону, в связи с чем может возникнуть необходимость временного приостановления поставки электричества по тем или иным линиям», - сказали «АП» в энергохолдинге.

В обращении, размешенном на сайте «Барки точик» на прошлой неделе, говорилось, что для бесперебойного получения электроэнергии потребители должны внести оплату за нее своевременно и в полном объеме.

Однако, некоторые источники в энергетических ведомствах связывали отключения «света» с заполнением водохранилища Рогунской ГЭС, первый агрегат которой планируется сдать в эксплуатацию 16 ноября этого года.

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